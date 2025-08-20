Ένας 75χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με μηχάνημα έργου, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών στη βόρεια Πορτογαλία. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, ο απολογισμός των θυμάτων από τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα από τα τέλη Ιουλίου έχει ανέλθει πλέον σε τρεις νεκρούς.

Το θύμα είναι «ένας άνδρας 75 ετών που εργαζόταν για μια επιχείρηση η οποία είχε κληθεί από το δήμο της Μιραντέλα» για να «βοηθήσει στις επιχειρήσεις κατά των πυρκαγιών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο διοικητής Πάουλο Σάντος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας (ANEPC).

