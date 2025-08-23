Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που επέστρεφε από τους Καταρράκτες του Νιαγάρα, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αρχικές ανακοινώσεις έκαναν λόγο για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

«Πέντε ενήλικες βρέθηκαν νεκροί στο σημείο του δυστυχήματος», σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομικής δύναμης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ταγματάρχη Αντρέ Ρέι.

Five people were killed after a tour bus with more than 50 passengers lost control and rolled over on a major highway in upstate New York on Friday. The bus was returning to New York City from Niagara Falls, police said. https://t.co/xSh2L7QOVH pic.twitter.com/LybHS6xb35 August 22, 2025

«Πολλοί άνθρωποι εκτοξεύτηκαν από το λεωφορείο», είπε. «Αρχικά πιστεύονταν ότι ένα παιδί ήταν μεταξύ των νεκρών, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν ψευδές», σημείωσε ο Ρέι.

Η αιτία της σύγκρουσης εξακολουθεί να διερευνάται, αν και «πιστεύεται ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και στην προσπάθεια του να διορθώσει την πορεία του κατέληξε στο δεξί κράσπεδο», είπε ο Ρέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Παρασκευή το βράδυ, ενώ απέκλεισε τη μηχανική βλάβη.

Rescue efforts were underway along a highway in New York after a tour bus was involved in a crash Friday, New York Gov. Kathy Hochul announced. https://t.co/1kToTPMzSy pic.twitter.com/RDuXaX4n4n — KFOX14 News (@KFOX14) August 22, 2025

Περισσότεροι από 50 επιβάτες του λεωφορείου υπέστησαν τραυματισμούς, όπως κοψίματα, μώλωπες και εκδορές, σύμφωνα με τον αστυνομικό της πολιτειακής αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέιμς Ο’Κάλαχαν.

Ο οδηγός επίσης τραυματίστηκε, είναι όμως καλά στην υγεία του και συνεργάζεται με τις Αρχές.

Το λεωφορείο επέστρεφε στη Νέα Υόρκη μετά την επίσκεψή του στους καταρράκτες του Νιαγάρα, με 54 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων δύο υπαλλήλων εταιρείας λεωφορείων, ανέφερε η αστυνομία. Οι επιβάτες ήταν ηλικίας από 1 έως 74 ετών. Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν Ινδοί, Κινέζοι ή Φιλιππινέζοι, σύμφωνα με τον Ο’Κάλαχαν.

A rescue is underway along a highway in New York after a tour bus was involved in a crash, New York Gov. Kathy Hochul announced.https://t.co/I6E25gXWud — CBS2 News (@CBS2Boise) August 22, 2025

Αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

Watch live: An ECMC official is providing updates on the bus rollover on I-90 in Pembroke. https://t.co/darsL1JOaz — News 4 Buffalo (@news4buffalo) August 22, 2025

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε, είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομία αρχικά ανέφερε ότι εμπλέκεται και ένα ημιφορτηγό, αλλά αργότερα ανακάλεσε την εκτίμηση.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.

