Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης έρχεται από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, όπου Ουκρανός στρατιώτης κατόρθωσε να ζήσει πέντε ημέρες μετά από σοβαρό τραυματισμό στον λαιμό από Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι τον θεώρησαν νεκρό και τον έριξαν σε λάκκο με άλλους αιχμαλώτους.

Ο 33χρονος στρατιώτης Βλάντισλαβ, σύμφωνα με το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Suspilne, σκαρφάλωσε έξω από τον λάκκο και έρποντας επί πέντε ημέρες έφτασε σε ουκρανικές θέσεις, όπου εντοπίστηκε στις 17 Αυγούστου σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, έχοντας χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος, ενώ τα τραύματά του ήταν μολυσμένα.

Insieme ai suoi sette confratelli, Vladislav fu catturato durante una missione di combattimento.



I russi torturarono loro brutalmente



Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Σερχίι Ριζένκο, δήλωσε ότι σε πάνω από μία δεκαετία συγκρούσεων δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοια περίπτωση: «Όταν κόβεται ο λαιμός και υπάρχει ακατάσχετη αιμορραγία, οι πιθανότητες επιβίωσης είναι σχεδόν μηδενικές. Εκείνος τα κατάφερε χάρη στη δύναμη θέλησης».

Ο Βλάντισλαβ έχει ήδη χειρουργηθεί, αλλά δεν είναι ακόμη σε θέση να μιλήσει. Η ιστορία της διάσωσής του καταγράφηκε από τον ίδιο σε ημερολόγιο, όπου περιγράφει τη στιγμή της αιχμαλωσίας του κοντά στο Ποκρόβσκ και τις φρικαλεότητες που υπέστησαν οι Ουκρανοί στρατιώτες. Ανέφερε ακρωτηριασμούς, εξορύξεις ματιών και βασανιστήρια, καταγγέλλοντας ότι ήταν ο τελευταίος από οκτώ συναγωνιστές του που οι Ρώσοι έριξαν σε λάκκο θεωρώντας τους όλους νεκρούς.

Το περιστατικό προστίθεται σε καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου. Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι έχουν τεκμηριωθεί τουλάχιστον 273 περιπτώσεις εκτέλεσης Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από ρωσικές δυνάμεις, παραβιάζοντας κατάφωρα τις Συμβάσεις της Γενεύης.

