Σάλο έχει προκαλέσει στην Ιταλία η αποκάλυψη ότι πορνογραφική ιστοσελίδα δημοσιεύει παραποιημένες φωτογραφίες γνωστών γυναικών, ανάμεσά τους η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Έλι Σκλέιν και η influencer Κιάρα Φεράνι.

Σύμφωνα με τον Guardian, πρόκειται για τον ιστότοπο Phica – αναγραμματισμό της ιταλικής λέξης fica – όπου έχουν αναρτηθεί αλλοιωμένες φωτογραφίες πολιτικών και καλλιτεχνών, συνοδευόμενες από σεξιστικές και χυδαίες λεζάντες. Οι εικόνες, συχνά προερχόμενες από δημόσιες εμφανίσεις, συνεντεύξεις ή προσωπικές στιγμές σε διακοπές, τροποποιούνταν ώστε να δίνουν σεξουαλικό περιεχόμενο.

Η πλατφόρμα, που ιδρύθηκε το 2005 και μετρά πάνω από 700.000 συνδρομητές, παρέμενε σε λειτουργία μέχρις ότου βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος (PD) προχώρησαν σε νομικές καταγγελίες. Οι Αρχές έχουν πλέον ξεκινήσει έρευνα για τη δραστηριότητά της.

Η πολιτικός του PD, Βαλέρια Καμπάνια, ήταν από τις πρώτες που υπέβαλαν καταγγελία, τονίζοντας ότι οι φωτογραφίες της χρησιμοποιήθηκαν χωρίς συγκατάθεση. «Ήταν στιγμές από τη δημόσια και ιδιωτική μου ζωή, συνοδευόμενες από σεξιστικά, χυδαία και βίαια σχόλια», ανέφερε σε ανάρτησή της, σημειώνοντας ότι η υπόθεση αφορά «το δικαίωμα όλων να ζούμε με σεβασμό και χωρίς φόβο».

Μετά την καταγγελία, ακολούθησαν και άλλες γυναίκες πολιτικοί, ανάμεσά τους οι Αλέσια Μοράνι, Αλεσάντρα Μορέτι και Λία Κουαρταπέλε. Η Μοράνι τόνισε μέσω Instagram ότι «αυτές οι ιστοσελίδες πρέπει να κλείσουν και να απαγορευτούν», κάνοντας λόγο για οργανωμένες ομάδες ανδρών που δρουν ατιμώρητα.

Το ζήτημα δεν περιορίζεται στο κεντροαριστερό PD. Θύματα εμφανίζονται και πολιτικοί από τη δεξιά και την άκρα δεξιά, μεταξύ τους η Αλεσάντρα Μουσολίνι, εγγονή του Μπενίτο Μουσολίνι, και η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σανταντσέ.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει διαδικτυακή συλλογή υπογραφών για το κλείσιμο της ιστοσελίδας, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 150.000 υπογραφές.

