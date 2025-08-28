Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ «δεν χάρηκε» αλλά «ούτε αιφνιδιάστηκε» από τη νέα ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 19 ανθρώπους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι «πρόκειται για δύο χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο εδώ και πολύ καιρό», προσθέτοντας πως για τον Αμερικανό πρόεδρο «ίσως οι δύο πλευρές να μην είναι έτοιμες να βάλουν τέλος οι ίδιες» στη σύγκρουση.

Τα πλήγματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια της ουκρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βρετανικού Συμβουλίου. Η Λέβιτ γνωστοποίησε ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε πρόσθετη δήλωση για την κατάσταση αργότερα.

protothema.gr