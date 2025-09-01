Δραματικά στιγμιότυπα καταγράφηκαν σε παραλία της Βόρειας Καρολίνας, όταν μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη στη θάλασσα επιχειρώντας αναγκαστική προσγείωση. Το βίντεο αυτόπτη μάρτυρα δείχνει τόσο τη στιγμή της πρόσκρουσης όσο και την επιχείρηση διάσωσης του πιλότου από τους διασώστες.

Το περιστατικό συνέβη στις αρχές Αυγούστου, λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από αεροδρόμιο της περιοχής, όταν παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στον κινητήρα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Όουκ Άιλαντ, ο πιλότος αναγκάστηκε να προσθαλασσωθεί, καθώς δεν μπορούσε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο και η παραλία ήταν γεμάτη λουόμενους.

Ο πιλότος Μαρκ Φίνκελσταϊν στάθηκε τυχερός, καθώς οι διασώστες έφτασαν στο σημείο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Τον απεγκλώβισαν από το μπροστινό τμήμα του μισοβυθισμένου αεροπλάνου, όπου είχε καταφέρει να κρατηθεί ζωντανός παίρνοντας την τελευταία του ανάσα από μικρό θύλακα οξυγόνου που είχε δημιουργηθεί στο εσωτερικό.

protothema.gr