Ο Έλον Μασκ προκάλεσε για ακόμη μία φορά έντονες συζητήσεις στον τεχνολογικό κόσμο, προβλέποντας ότι στο κοντινό μέλλον τα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να αποτελέσουν παρελθόν.

Το όραμά του συνδέεται με τις νευροεμφυτεύσεις της Neuralink, της εταιρείας που έχει ιδρύσει, οι οποίες υπόσχονται άμεση διασύνδεση εγκεφάλου και υπολογιστών.

Από τα κινητά στη δύναμη της σκέψης

Σύμφωνα με τον Μασκ, οι εμφυτεύσεις θα αντικαταστήσουν πλήρως τις λειτουργίες των smartphones: Το σερφάρισμα, η αποστολή μηνυμάτων ή έλεγχο συσκευών θα γίνονται με μια σκέψη, χωρίς οθόνες ή πληκτρολόγια.

Το όραμα άρχισε να υλοποιείται. Η Neuralink εμφύτευσε για πρώτη φορά ένα τσιπ σε άνθρωπο, τον Noland Arbaugh, ο οποίος κατάφερε να χειριστεί έναν υπολογιστή μόνο με τον νου του. Η δοκιμή έδειξε ότι η τεχνολογία λειτουργεί όχι μόνο για βασικές εργασίες αλλά και για πιο απαιτητικές, όπως τα βιντεοπαιχνίδια.

Μια νέα καθημερινότητα

Δεκαοκτώ μήνες μετά την επέμβαση, ο Arbaugh μιλά για «ριζική αλλαγή» στη ζωή του. Χρησιμοποιεί τη συσκευή έως και δέκα ώρες ημερησίως για σπουδές, εργασία και επικοινωνία. Σπουδάζει νευροεπιστήμη στην Αριζόνα και δίνει διαλέξεις, τονίζοντας ότι το τσιπ του χάρισε ξανά αυτονομία και σκοπό.

«Πριν περνούσα τις μέρες κοιμισμένος και τα βράδια ξύπνιος… δεν είχα στόχους ούτε νόημα», εξομολογήθηκε.

Συμμετοχή για την επιστήμη

Ο Arbaugh εξηγεί ότι μπήκε στο κλινικό δοκιμαστικό πρόγραμμα όχι μόνο για να βελτιώσει τη δική του ζωή, αλλά και για να συμβάλει στην πρόοδο:

«Ακόμα κι αν κάτι πήγαινε στραβά, ήξερα ότι η συμμετοχή μου μπορούσε να βοηθήσει άλλους στο μέλλον».

Η Neuralink ανέλαβε τα έξοδα της επέμβασης και των μετακινήσεων, ενώ ο ίδιος έχει λάβει αμοιβή για ομιλίες σχετικά με το έργο και το τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητά του, ανάμεσά τους και μια δημόσια παρουσίαση τον Φεβρουάριο του 2024.

Ηθικές προκλήσεις και νέοι ορίζοντες

Το εμφύτευμα της Neuralink έχει διάμετρο μόλις 23 χιλιοστά, περιέχει 1.024 ηλεκτρόδια και τοποθετείται με ρομποτική ακρίβεια σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Μεταφράζει τα ηλεκτρικά σήματα σε ψηφιακές εντολές που μεταδίδονται ασύρματα.

Ο Μασκ εκτιμά ότι σε λίγα χρόνια η τεχνολογία θα είναι αρκετά ασφαλής για μαζική χρήση, καταργώντας την εξάρτηση από τα κινητά. Παρά τα ηθικά διλήμματα και τις τεχνικές προκλήσεις, το σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή, όπου η σκέψη θα αποτελεί την κύρια διεπαφή με τον ψηφιακό κόσμο.

