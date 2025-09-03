Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι τα πλήγματα εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών θα συνεχιστούν, μετά την καταστροφή σκάφους βενεζουελάνικης συμμορίας που μετέφερε ναρκωτικά, από τις αμερικανικές δυνάμεις την Τρίτη.

«Ο πρόεδρος Τραμπ το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μεξικό, όπου συναντήθηκε με την πρόεδρο της χώρας Κλαούντια Σεϊνμπάουμ. Τόνισε επίσης: «Εάν βρίσκεστε σε ένα σκάφος γεμάτο κοκαΐνη ή φεντανύλη, είστε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει το δικαίωμα να εξαλείφει αυτές τις απειλές και προανήγγειλε την έναρξη πολέμου κατά των «ναρκοτρομοκρατικών οργανώσεων», προειδοποιώντας πως οι ομάδες που χρησιμοποιούν θαλάσσιες οδούς δεν θα συνεχίσουν να δρουν ατιμώρητα.

