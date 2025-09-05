Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό του το 40% της πόλης της Γάζας, ενώ τουλάχιστον 64 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Πέμπτη σε αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον θύλακο, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Έφι Ντεφρίν δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν τις επόμενες ημέρες, με στόχο την «ήττα της Χαμάς». Η Γάζα παρουσιάζεται από το Ισραήλ ως το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται στην πόλη και στα περίχωρά της, ενώ χιλιάδες έχουν ήδη εκτοπιστεί. Ισραηλινός αξιωματικός ανέφερε ότι αναμένει νέα μαζική μετακίνηση αμάχων προς τον νότο.

Η UNICEF προειδοποίησε ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. «Το αδιανόητο δεν επαπειλείται, είναι ήδη εδώ», είπε από το Αλ Μαουάσι η εκπρόσωπος της οργάνωσης Τες Ίνγκραμ, υπογραμμίζοντας πως η έλλειψη τροφίμων απειλεί άμεσα τη ζωή των παιδιών.

Η πολιτική προστασία ανέφερε ότι ισραηλινό πλήγμα σε σκηνές εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας σκότωσε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Στον τομέα της Νουσέιρατ, άλλοι επτά άνθρωποι –μεταξύ τους τρία παιδιά– σκοτώθηκαν επίσης. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως στοχοποίησε μέλος της Χαμάς και εξέφρασε «λύπη» αν επλήγησαν άμαχοι.

Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν χάσει τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι, ενώ στη Λωρίδα της Γάζας οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 64.231, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, αριθμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστους.

Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορίες περί γενοκτονίας, όπως αυτή που διατύπωσε η Ισπανίδα αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τερέσα Ριβέρα. Ωστόσο, ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η στρατιωτική εκστρατεία ισοδυναμεί με γενοκτονία.

Παράλληλα, η Χαμάς ανακοίνωσε συνάντηση στελεχών της στη Ντόχα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε μια ένδειξη ενίσχυσης των δεσμών με τον βασικό σύμμαχό της απέναντι στο Ισραήλ.

