Ένα ζευγάρι τουριστών από τη Ρωσία συνελήφθη και κινδυνεύει με φυλάκιση, επειδή φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί στην Τουρκία.

Το ζευγάρι ταξίδεψε για διακοπές στην Τουρκία και αποφάσισε να επισκεφθεί το τζαμί Çamlıca στην Κωνσταντινούπολη.

Στην εσωτερική αυλή, αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν προκαλώντας την οργή των παρευρισκόμενων.

Η αστυνομία συνέλαβε τους τουρίστες, οι οποίοι τώρα περιμένουν τη δίκη τους. Η κατηγορία είναι σοβαρή: προσβολή «θρησκευτικών αξιών».

Σύμφωνα με τον τουρκικό νόμο, αυτό το αδίκημα επισύρει ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 1 έτος.

Δείτε βίντεο