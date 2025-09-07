Ένα ζευγάρι τουριστών από τη Ρωσία συνελήφθη και κινδυνεύει με φυλάκιση, επειδή φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί στην Τουρκία.

Το ζευγάρι ταξίδεψε για διακοπές στην Τουρκία και αποφάσισε να επισκεφθεί το τζαμί Çamlıca στην Κωνσταντινούπολη.

Στην εσωτερική αυλή, αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν προκαλώντας την οργή των παρευρισκόμενων.

Η αστυνομία συνέλαβε τους τουρίστες, οι οποίοι τώρα περιμένουν τη δίκη τους. Η κατηγορία είναι σοβαρή: προσβολή «θρησκευτικών αξιών».

Σύμφωνα με τον τουρκικό νόμο, αυτό το αδίκημα επισύρει ποινή φυλάκισης από 6 μήνες έως 1 έτος.

Το Τσαμλιτζά Τζαμί (Çamlıca Camii‎‎) είναι τζαμί στην Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο, βάσει μεγέθους, στην χώρα

Το τζαμί είναι χωρητικότητας 63.000 ανθρώπων, ενώ εντός των εγκαταστάσεών του περιλαμβάνει ένα μουσείο, μια πινακοθήκη, μια βιβλιοθήκη, ένα συνεδριακό κέντρο, καθώς και υπόγειο χώρο στάθμευσης χωρητικότητας 3.500 οχημάτων.