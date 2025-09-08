Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz. Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν ότι πέντε τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και τέσσερις σε σοβαρή.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο ένοπλοι δράστες άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους και «εξουδετερώθηκαν επί τόπου». Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν οι δράστες περιλαμβάνονται στον απολογισμό των νεκρών. Οι ισραηλινές αρχές διερευνούν τα κίνητρα και τις συνθήκες της επίθεσης.

🚨BREAKING: The death toll rises to 4 in the Jerusalem terrorist attack. pic.twitter.com/CDJXlZ2Rsm September 8, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού. «Είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο κοντά στη στάση λεωφορείου. Υπήρχαν σπασμένα γυαλιά παντού και μεγάλη αναταραχή. Αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη και να μεταφέρουμε τραυματίες στα νοσοκομεία», δήλωσε διασώστης που έφθασε στο σημείο.

Aftermath of reported shooting in Jerusalem https://t.co/i2Tpge0APY — Reuters (@Reuters) September 8, 2025

Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση ασφαλείας.

protothema.gr