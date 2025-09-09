Μια σειρά εκρήξεων συγκλόνισε το απόγευμα της Τρίτης την Ντόχα του Κατάρ, όταν το Ισραήλ έπληξε κτίριο με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Οι IDF ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία σε συνεργασία με τη Σιν Μπετ και είχε ως στόχο μέλη της ανώτατης ηγεσίας της Χαμάς, τα οποία «φέρουν άμεση ευθύνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου». Προσέθεσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν «όπλα ακριβείας» και ειδικές πληροφορίες ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για αμάχους.

Σύμφωνα με διεθνή και αραβικά μέσα ενημέρωσης, τη στιγμή του χτυπήματος βρίσκονταν στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς ηγετικά στελέχη: ο Χαλίλ αλ-Χάγια (ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα), ο Ζαχέρ Τζαμπαρίν(επικεφαλής στη Δυτική Όχθη), ο Μουχάμαντ Νταρουίς (επικεφαλής του Συμβουλίου Σούρα) και ο Χαλέντ Μασάαλ (επικεφαλής της Χαμάς στο εξωτερικό).

Reporte sobre explosiones en Doha, Catar.

Se trataría aparentemente de un intento de asesinato.



Se continuará actualizando en caso necesario/relevancia.



Moked Bitajón pic.twitter.com/phTPDFh0ZI — Moked Bitajon X (@Moked_Bitajon) September 9, 2025

Another video showing the Israeli attack on Doha. pic.twitter.com/YcnICBpEnJ September 9, 2025

Αν και εκπρόσωποι της Χαμάς υποστήριξαν ότι δεν υπήρξαν απώλειες, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σκοτώθηκαν ο Χιμάμ αλ-Χάγια, γιος του Χαλίλ αλ-Χάγια, και ο Τζιχάντ Λαμπάντ, διευθυντής του γραφείου του.

Διεθνείς αντιδράσεις και εμπλοκή των ΗΠΑ

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι αναφορές ισραηλινών ΜΜΕ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εγκρίνει την επίθεση. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου το διέψευσε, δηλώνοντας: «Η επιχείρηση στη Ντόχα είναι αποκλειστικά μια ισραηλινή κίνηση και αναλαμβάνουμε απόλυτα την ευθύνη». Ωστόσο, ανώτατη πηγή του Λευκού Οίκου αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενημερώθηκε ελάχιστα λεπτά πριν από το χτύπημα.

Σε κοινή ανακοίνωση Νετανιάχου – Γιοάβ Κατς (υπουργού Άμυνας), υπογραμμίστηκε ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε μετά τις «δολοφονικές επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ και τη Γάζα» και ότι είχε ως στόχο την εξόντωση της ηγεσίας της Χαμάς, την οποία θεωρούν υπεύθυνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου αλλά και για τις πρόσφατες επιθέσεις κατά Ισραηλινών πολιτών.

Η ισραηλινή υπηρεσία Shin Bet δημοσίευσε μάλιστα φωτογραφία από το κέντρο ειδικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της επιδρομής.

Οργισμένη αντίδραση από το Κατάρ

Η κυβέρνηση του Κατάρ καταδίκασε την επιδρομή ως «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» και «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Ανώτερος αξιωματούχος επεσήμανε ότι η ενέργεια σημειώθηκε ενώ η Ντόχα εργαζόταν για την προώθηση συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων, με βάση το πλαίσιο που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις στόχευσαν ένα από τα αρχηγεία της Χαμάς στην πόλη, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας «έθεσαν γρήγορα την κατάσταση υπό έλεγχο» και ότι «η πόλη είναι πλέον ασφαλής».

Another video showing the Israeli attack on the Hamas leadership in Doha, Qatar. pic.twitter.com/k2pWwYdxvM — Clash Report (@clashreport) September 9, 2025

Τουρκία: Το Ισραήλ έχει υιοθετήσει επεκτατική πολιτική στην περιοχή και την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική

Η Άγκυρα καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον μελών της Χαμάς στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι αυτή η επίθεση δείχνει ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει «επεκτατική πολιτική στην περιοχή και την τρομοκρατία» ως κρατική πολιτική.



«Η στοχοποίηση της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας της Χαμάς ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι το Ισραήλ δεν στοχεύει στην επίτευξη ειρήνης, αλλά μάλλον στη συνέχιση του πολέμου» τόνισε το τουρκικό ΥΠΕΞ.



«Αυτή η κατάσταση αποτελεί σαφή απόδειξη ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την επεκτατική πολιτική του στην περιοχή και την τρομοκρατία ως κρατική πολιτική» πρόσθεσε.

Ανταπόκριση από το Τελ Αβίβ

protothema.gr