Το πλήγμα στην ηγεσία της Χαμάς ενδέχεται να αποτελέσει το βήμα που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι «η εποχή που οι τρομοκράτες ηγέτες έμεναν ατιμώρητοι έχει τελειώσει» και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει στο μέλλον καμία μορφή ασυλίας.

Υπογράμμισε ακόμη ότι το Ισραήλ ενήργησε ανεξάρτητα, αναφερόμενος στην αεροπορική επίθεση στη Ντόχα του Κατάρ, σημειώνοντας πως η επιχείρηση «μπορεί να ανοίξει την πόρτα για τον τερματισμό του πολέμου». Όπως είπε, η απόφαση ελήφθη «για να κλείσουμε τους λογαριασμούς μας με τους δολοφόνους και να διασφαλίσουμε τη μελλοντική ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ».

Χειρουργικό το πλήγμα στη Ντόχα, δεν θα χυθεί άλλο εβραϊκό αίμα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραχώρησε και συνέντευξη τύπου για την επίθεση που σημειώθηκε στη Ντόχα, χαρακτηρίζοντάς την «χειρουργικό, ακριβές πλήγμα». Όπως είπε, «οι άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα στο στόχαστρο στη Ντόχα ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν, οργάνωσαν και πανηγύρισαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε μεγάλο μέρος του δημοκρατικού κόσμου ότι έχει «ντροπιαστικά ξεχάσει την 7η Οκτωβρίου». Στη συνέχεια διαμήνυσε: «Οι εχθροί μας πρέπει να γνωρίζουν ένα πράγμα: ότι από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, εβραϊκό αίμα δεν θα χυθεί».

Αναφερόμενος στην πορεία του πολέμου, σημείωσε: «Βρισκόμαστε στη μέση μιας εκστρατείας για να νικήσουμε τη Χαμάς και να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους». Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι το Ισραήλ έχει «καταφέρει ισχυρά πλήγματα σε όλα τα τμήματα του άξονα του κακού».

Παράλληλα, τόνισε την ενότητα του Ισραήλ απέναντι στις προκλήσεις: «Μαζί στεκόμαστε, μαζί πολεμάμε και με τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε νικητές».

