Η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones χαρακτηρίστηκε «εντελώς απερίσκεπτη» από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού.

«Είτε έγινε εσκεμμένα είτε όχι, πρόκειται για μια απολύτως επικίνδυνη ενέργεια», σημείωσε. Ο Ρούτε έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν: «Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταματήστε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου των συμμάχων. Να γνωρίζετε ότι είμαστε σε εγρήγορση και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το περιστατικό ανέδειξε την αποτελεσματική και άμεση αντίδραση της Συμμαχίας.

Ενεργοποιήθηκε το άρθρο 4 του NATO

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Πολωνίας ανακοίνωσε στο μέσο της χώρας του ότι το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Ο λόγος αυτός επιτρέπει την επείγουσα διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών της Συμμαχίας. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες ένα από τα κράτη μέλη θεωρεί ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του. Η διάταξη αυτή επιτρέπει τη σύγκληση συνομιλιών υψηλού επιπέδου με σκοπό τη συζήτηση των απειλών και των τρόπων αντιμετώπισής τους.

Drones και τμήματα πυραύλου βρέθηκαν στην Πολωνία

Εν τω μεταξύ η Πολωνία έχει εντοπίσει επτά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τμήματα ενός πυραύλου μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα, προσθέτοντας ότι ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές.

All of the drones shown in Poland have been Gerberas decoy drones.



Damage to a single residential building, no indication it was a drone strike though. pic.twitter.com/fWLTnm51tz — ayden (@squatsons) September 10, 2025

«Βρήκαμε 7 drones και συντρίμμια ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών. Ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η Γκαλέτσκα, επικαλούμενη προσωρινό απολογισμό.

🚨 #BreakingNews | @RepublikaTV is the first to publish photos of a drone found in Mniszków, Opoczno County (100 km from Warsaw).



Our information: at least 20 Russian drones entered Polish airspace. Those posing a threat were neutralized by the Air Force. Poland remains the only… pic.twitter.com/eoK9TpkOcE — michal.rachon (@michalrachon) September 10, 2025

Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν γνωρίζει για τα drones

Ερωτηθείς σχετικά με τα drones και τις δηλώσεις του Τουσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε με κανέναν τρόπο. Αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη, αλλά προνόμιο του υπουργείου Άμυνας».

Ο Πεσκόφ είπε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει λάβει κανένα αίτημα επικοινωνίας από την Πολωνία, αλλά απέρριψε τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία προέβη σε πρόκληση. «Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορεί καθημερινά τη Ρωσία για προκλήσεις. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να προσπαθεί να παρουσιάσει τουλάχιστον κάποιο είδος επιχειρήματος», είπε ο Πεσκόφ. Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει το περιστατικό με τα drones στην Πολωνία.

Η Πολωνία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Νωρίτερα, την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, κάτι που έχει συμβεί μόλις επτά φορές από την ίδρυση της βορειοατλαντικής συμμαχίας ζήτησε η Πολωνία με τον Ντόναλντ Τουσκ να ανακοινώνει ότι συνολικά έγιναν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας του.

Το άρθρο 4 το οποίο για τελευταία φορά είχε ενεργοποιηθεί το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία προβλέπει ότι ένα κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις με τη συμμαχία «όποτε κρίνει ότι η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια απειλείται». (Διαβάστε περισσότερα για το άρθρο 4 εδώ)

Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, οι παραβιάσεις το βράδυ της Τρίτης «είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφάλειας, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να προγραμματίζουν να πραγματοποιήσουν “επιθετικές” στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτή την εβδομάδα».

«Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου… αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες. Η προοπτική όμως μιας μεγάλης στρατιωτικής διαμάχης είναι πιο κοντά από ποτέ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» είπε ο Τουσκ.

Μιλώντας στη βουλή της Πολωνίας, ο κ. Τουσκ περιέγραψε ότι οι Πολωνικές ένοπλες δυνάμεις αποφάσισαν να κλιμακώσουν την αντίδρασή τους στις 10 το βράδυ της Τρίτης. Όπως είπε η πρώτη παραβίαση έγινε στις 23:30 το βράδυ της Τρίτης και η τελευταία στις 6:30 το πρωί της Τετάρτης «και αυτό σας δίνει μια ιδέα της κλίμακας της επιχειρήσης».

BREAKING:



First video appears of Polish fighter jets using missiles to shoot down Russian suicide drones over Poland



🇵🇱🇷🇺 pic.twitter.com/OthKR6JiIg — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025

Επικαλούμενος τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα των πολωνικών αρχών, υπήρξαν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας με έναν σημαντικό αριθμό drones που μπήκαν από τη Λευκορωσία. Τρία εξ αυτών έχει επιβεβαιωθεί ότι καταρρίφθηκαν ενώ το ίδιο εκτιμάται ότι συνέβη και για ένα τέταρτο.

Αναφερόμενος στην αντίδραση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ο κ. Τουσκ είπε ότι «δείχνουν πως κατανοούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη σημασία της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία» επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη στήριξη της Πολωνίας προς την Ουκρανία στον πόλεμο της με τη Ρωσία, αναφέροντας ότι αυτό είναι επίσης θεμελιώδες για την ασφάλεια της χώρας του.

protothema.gr