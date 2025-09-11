Η Γαλλία θα αποστείλει τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για την ενίσχυση της αεράμυνας της Πολωνίας και της Ανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, με φόντο τις πρόσφατες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι δεσμεύτηκε σχετικά στον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ καθώς και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Δεν θα υποκύψουμε στις αυξανόμενες απόπειρες εκφοβισμού από τη Ρωσία», τόνισε ο Μακρόν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής ασφάλειας στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Η αποστολή των Rafale θεωρείται μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι στη Μόσχα, την ώρα που τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης ζητούν μεγαλύτερη προστασία από το ΝΑΤΟ λόγω της κλιμακούμενης έντασης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

protothema.gr