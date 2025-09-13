Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα της Παρασκευής (12 Σεπτεμβρίου), υπό το θέμα «Απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το πολωνικό αίτημα υποστήριξαν τα ευρωπαϊκά μέλη του ΣΑ, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Πολωνία κατήγγειλε τη «σκόπιμη παραβίαση» του εναέριου χώρου της από 19 ρωσικά στρατιωτικά drones, τη νύχτα 9–10 Σεπτεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι «για πρώτη φορά από το 2022, η εδαφική ακεραιότητα της χώρας παραβιάστηκε σε τέτοια κλίμακα».

Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών Μάρτσιν Μποσάτσκι μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε ότι τα drones πέταξαν πάνω από την Ουκρανία και τη Λευκορωσία πριν εισέλθουν στην Πολωνία, παραβιάζοντας τα σύνορα «της Πολωνίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Πρόσθεσε ότι η αντίδραση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, σε συνεργασία με ολλανδικές, γερμανικές και ιταλικές δυνάμεις, ήταν «ψύχραιμη και αποφασιστική», καθώς καταρρίφθηκαν προληπτικά όλα τα drones που απειλούσαν πολίτες και κρίσιμες υποδομές.

«Ξέρουμε ότι δεν ήταν λάθος», υπογράμμισε, απορρίπτοντας τις αμφιβολίες που εξέφρασε η ρωσική αντιπροσωπεία. Ως απόδειξη, παρουσίασε συντρίμμια από τα drones με επιγραφές στα ρωσικά.

Ο κ. Μποσάτσκι συνέκρινε τη σημερινή ρητορική της Μόσχας περί «φασιστικών καθεστώτων» με τα επιχειρήματα της Σοβιετικής Ένωσης για την εισβολή στην Ουγγαρία (1956), την Τσεχοσλοβακία (1968) και τη συνεργασία με τη ναζιστική Γερμανία κατά της Πολωνίας το 1939.

Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «οι γειτονικές χώρες της Ρωσίας είναι ελεύθερες, ευημερούν και δεν έχουν ρωσικά στρατεύματα στο έδαφος τους» και εξέφρασε την ελπίδα «και η Ουκρανία να απελευθερωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις και να ακολουθήσει το παράδειγμα της Πολωνίας και των Βαλτικών χωρών».

Eλλάδα: Άμεση κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά στην τοποθέτηση της καταδίκασε έντονα την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο και τόνισε την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την κυβέρνηση και τον λαό της Πολωνίας.

Υπογράμμισε ότι αυτή η σοβαρότατη παραβίαση του εναέριου χώρου ενός κράτους μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αποτελεί απερίσκεπτη πράξη και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σοβαρής κλιμάκωσης, η οποία απειλεί την ασφάλεια των πολιτών, την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεθνή ειρήνη

Επανέλαβε ότι απαιτείται άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ως απαραίτητο πρώτο βήμα προς μια μόνιμη, συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική λύση.

Επίσης τόνισε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν αποτελεί μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά και παγκόσμιο και ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία θα πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστες και ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά την επανάληψη οποιασδήποτε ένοπλης επιθετικής ενέργειας.

OHE: Παραβίαση διεθνούς δικαίου η ρωσική ενέργεια στην Πολωνία

Η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο, χαρακτήρισε τη ρωσική ενέργεια «πρωτοφανές περιστατικό» καθώς για πρώτη φορά «πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πέταξαν τόσο βαθιά σε εναέριο χώρο γειτονικής χώρας»

Σημείωσε ότι «είναι και η πρώτη φορά που η Πολωνία και οι σύμμαχοι της στο ΝΑΤΟ κατέφυγαν στη χρήση βίας για να εξουδετερώσουν την απειλή».

Η κ. ΝτιΚάρλο ανέφερε ότι συντρίμμια 16 drones εντοπίστηκαν σε κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Πολωνίας, προκαλώντας ζημιές σε χωριά, χωρίς όμως να υπάρξουν θύματα. Παράλληλα, υπενθύμισε πως η Ρωσία δήλωσε ότι δεν είχε στόχο την Πολωνία, αλλά επιτέθηκε «με μαζικά πλήγματα εναντίον της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας».

Αναφερόμενη στη συνολική εικόνα, τόνισε την «έντονη κλιμάκωση» με εκατοντάδες drones και πυραύλους να πλήττουν την Ουκρανία, με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς αμάχους. «Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Είναι απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν άμεσα» υπογράμμισε.

Επανέλαβε επίσης την «επείγουσα ανάγκη για πλήρη, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός» και για «μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη, σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ».

EE: Πλήρη αλληλεγγύη στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω κοινής δήλωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εξέφρασε «πλήρη αλληλεγγύη» προς την Πολωνία μετά την εσκεμμένη παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones στις 10 Σεπτεμβρίου.

«Η ΕΕ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την εσκεμμένη παραβίαση του εναέριου χώρου ενός εκ των κρατών-μελών μας από ρωσικά drones», αναφέρεται στη δήλωση, η οποία κάνει λόγο για «επιθετική και απερίσκεπτη πράξη» που αποτελεί μέρος «μιας ευρύτερης κλιμάκωσης εκ μέρους της Ρωσίας» ανέφερε ο Εκπρόσωπος της ΕΕ πρέσβης Σταύρος Λαμπρινίδης.

Η ΕΕ τόνισε ότι η ενέργεια αυτή «απειλεί την ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης, τη σταθερότητα της περιοχής και τη διεθνή ειρήνη». Υπενθύμισε ότι «μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ρωσικοί πύραυλοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο», ενώ τώρα 19 drones παραβίασαν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

«Δεν κάνει τίποτα άλλο από το να ενισχύει την αποφασιστικότητα μας να στηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», υπογραμμίζεται, με την ΕΕ να δεσμεύεται για «σημαντική ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και των συνεργών της» ανέφερε ο κ. Λαμπρινίδης.

Η Ένωση, ανέφερε, παραμένει «ακλόνητη στη στήριξη μιας συνολικής, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στη βάση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

ΗΠΑ: Στεκόμαστε στο πλευρό των συμμάχων του ΝΑΤΟ

Η Αναπ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντόροθι Σέι, καταδίκασε με έντονο τρόπο την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά στρατιωτικά drones στις 10 Σεπτεμβρίου, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «στέκονται στο πλευρό των συμμάχων του ΝΑΤΟ» και ότι θα υπερασπιστούν «κάθε σπιθαμή νατοϊκού εδάφους»

Η κ. Σέι τόνισε ότι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με την Πολωνία και τους υπόλοιπους συμμάχους στο πλαίσιο του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Υπογράμμισε ότι η Μόσχα, μετά τη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ Τραμπ και Πούτιν (15 Αυγούστου 2025), «ενέτεινε την εκστρατεία βομβαρδισμών κατά της Ουκρανίας», προκαλώντας απώλειες αμάχων και καταστροφές σε υποδομές.

Σχετικά με την παραβίαση συμμαχικού εναέριου χώρου ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή, «είτε ήταν εσκεμμένη είτε όχι», δείχνει «τεράστια έλλειψη σεβασμού» προς τις καλόπιστες αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Κλείνοντας κάλεσε τη Ρωσία να αποδείξει την «προσήλωση της στη διπλωματία» με άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών και απευθείας διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

