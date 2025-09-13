Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να επιβάλει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά μόνο όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Σε επιστολή προς τα μέλη του ΝΑΤΟ, τόνισε πως «η δέσμευση του ΝΑΤΟ για τη νίκη είναι πολύ λιγότερη από 100%» και χαρακτήρισε «σοκαριστική» την αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη, καθώς αυτό «αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική θέση» έναντι της Μόσχας. «Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω όταν είστε έτοιμοι», υπογράμμισε.

Μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι βρίσκεται «μόνο για να βοηθήσει να σταματήσει» ο πόλεμος και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών.

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε και στην Κίνα σημειώνοντας πως «ασκεί ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, στη Ρωσία, και αυτοί οι ισχυροί δασμοί θα σπάσουν αυτή την επιρροή», τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social:

Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ είναι πολύ μικρότερη από 100%, και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη είναι συγκλονιστική! Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας.

Εν πάση περιπτώσει, είμαι έτοιμος να «προχωρήσω» όταν είστε έτοιμοι. Απλά πείτε πότε. Πιστεύω ότι αυτό, σε συνδυασμό με το ΝΑΤΟ, ως ομάδα, που επιβάλλει δασμούς 50% έως 100% στην Κίνα, οι οποίοι θα καταργηθούν πλήρως μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα συμβάλει επίσης σημαντικά στον τερματισμό αυτού του θανατηφόρου, αλλά γελοίου πολέμου.

Η Κίνα έχει ισχυρό έλεγχο, ακόμη και επιρροή, στη Ρωσία, και αυτά τα ισχυρά δασμολογικά μέτρα θα σπάσουν αυτή την επιρροή. Αυτός δεν είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜΠ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών (7.118 ζωές χάθηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα. ΤΡΕΛΌ!). Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο ΠΌΛΕΜΟΣ θα τελειώσει γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν! Αν όχι, απλώς σπαταλάτε το χρόνο μου και το χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΊΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΉΣ».

protothema.gr