Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ότι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού σχολιαστή και ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές. Το FBI συνεχίζει την έρευνα, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει ο συγκάτοικός του, Λανς Τουίγκς, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές έχει δώσει κρίσιμα στοιχεία.

Ο Κοξ χαρακτήρισε τον Ρόμπινσον «κατηχημένο στην αριστερή ιδεολογία», επικαλούμενος μαρτυρίες συγγενών και φίλων. Υποστήριξε επίσης ότι υπήρξαν συζητήσεις που επικεντρώνονταν ειδικά στον Κερκ. Η Εισαγγελία αναμένεται να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του Ρόμπινσον την Τρίτη.

Utah Gov. Spencer Cox said that the alleged suspect in the shooting that killed conservative activist Charlie Kirk is not cooperating with authorities, but others are.



Τα μηνύματα που αποκάλυψαν το όπλο

Σύμφωνα με πηγές του Axios, ο Τουίγκς παρέδωσε στις αρχές ηλεκτρονικά μηνύματα που είχε λάβει από τον Ρόμπινσον μετά την επίθεση, στα οποία περιγραφόταν η απόκρυψη του όπλου σε θάμνους κοντά στο Utah Valley University. Χάρη σε αυτά τα στοιχεία εντοπίστηκε το τουφέκι.

Ο συγκάτοικος, που φέρεται να είχε ρομαντική σχέση με τον ύποπτο, δήλωσε συγκλονισμένος από την πράξη. Αρχικά οι αρχές απέφυγαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα φύλου του, ωστόσο η πληροφορία απέκτησε βαρύτητα λόγω των θέσεων του Κερκ για τα τρανς ζητήματα.

Πιθανά κίνητρα

Οι ερευνητές εξετάζουν αν η οργή του Ρόμπινσον απέναντι στις θέσεις του Κερκ για την ταυτότητα φύλου και τους τρανς αθλητές αποτέλεσε καταλύτη για το έγκλημα. Παράλληλα, διερευνούν πιθανές διασυνδέσεις του με αριστερές οργανώσεις στη Γιούτα.

Αν και ο Τουίγκς θεωρείται «εξαιρετικά συνεργάσιμος», παραμένει «πρόσωπο ενδιαφέροντος», καθώς εκτιμάται ότι γνώριζε περισσότερα από όσα αρχικά αποκάλυψε.

Το οικογενειακό υπόβαθρο

Η μητέρα του υπόπτου, Ντέμπι Ρόμπινσον, δήλωσε ότι η οικογένεια στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και το κίνημα MAGA. Συγγενείς υποστήριξαν ότι ο Τάιλερ τα τελευταία χρόνια είχε δείξει αυξημένο ενδιαφέρον για την παρουσία του Κερκ στο πανεπιστήμιο.

Οι αρχές επικεντρώνονται πλέον στο αν υπήρχαν άλλα πρόσωπα που γνώριζαν ή υποστήριξαν τον δράστη πριν ή μετά την επίθεση.

ierfimerida.gr