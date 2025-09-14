Η γειτονιά του περιγραφόταν ως ήρεμη και ο ίδιος προερχόταν από μια δεμένη οικογένεια με καλή φήμη, που διατηρούσε στενούς δεσμούς με την τοπική εκκλησία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός περνούσε τον ελεύθερο χρόνο του παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, είχε καλούς βαθμούς στο σχολείο και παρουσιαζόταν ως ένα αξιαγάπητο παιδί με προοπτική για επιτυχημένη πορεία στο πανεπιστήμιο και αργότερα στη ζωή του.

Το έγραφε εξάλλου και η μητέρα του στα κοινωνικά δίκτυα όπου ανέβασε τους καλούς βαθμούς του Τάιλερ: «Το αγόρι μου είναι μια διάνοια και ελπίζω ότι θα διαλέξει μια σχολή στη Γιούτα και θα μείνει κοντά».

Αυτή την εικόνα είχαν για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον γνωστοί και γείτονες, γράφει η Washington Post, που τώρα δυσκολεύονται πολλοί να συμβιβάσουν με αυτά που συνέβησαν από την Τετάρτη ως τα σήμερα.

Ο Ρόμπινσον συνελήφθη για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ με μία σφαίρα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Είχε διαφύγει αλλά δεν άργησαν οι Αρχές να φτάσουν στα ίχνη του.

Η οικογένεια του Ρόμπινσον ζει σε μια ήσυχη και συντηρητική περιοχή, το Ουάσιγκτον της Γιούτα, σε απόσταση πάνω από 350 χιλιομέτρων από το πανεπιστήμιο όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ. Εκεί πήγε σχολείο και αποφοίτησε από το λύκειο τον Μάιο του 2021. Έχει άλλους δύο αδελφούς, μικρότερους σε ηλικία.

Η μητέρα του Ρόμπινσον δημοσίευε κατά διαστήματα αναρτήσεις για τον γιο της στο Facebook και τα ταξίδια της οικογένειας στο Πουέρτο Ρίκο, την Αλάσκα, τη Χαβάη και, σε πολλές περιπτώσεις, τη Disneyland.

Πολλοί άνθρωποι που γνώριζαν τον 22χρονο από την παιδική του ηλικία μίλησαν για τη μανία του για τα βιντεοπαιχνίδια.

Στο γυμνάσιο ήταν μέλος ομάδας μαθητών που έπαιζαν μαζί Nintendo Switch κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος. Ένα από τα παιχνίδια που έπαιζε φανατικά ήταν το πολύ δημοφιλές Minecraft, αλλά και το Call of Duty και άλλα παιχνίδια βολών.

Η σελίδα της μητέρας του στο Facebook δεν περιείχε καθόλου πολιτικά σχόλια, αν και είναι γνωστό ότι είναι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικανοί. Όσοι τους ξέρουν τους χαρακτήρισαν στο CNN «βαμμένους Τραμπικούς».

Οι συμμαθητές του τον θυμούνται σαν εσωστρεφή αλλά αστείο παιδί, ενεργό στο Διαδίκτυο, που μοιραζόταν meme και ανέκδοτα. Ένας από αυτούς δεν θυμάται να συζητά για βία, όπλα ή πολιτική, αν και άλλος λέει ότι συζητούσαν μαζί για την «απογοήτευσή τους με το σύστημα», ιδιαίτερα για τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα.

Ο Ρόμπινσον δεν φαινόταν να συμπαθεί τους «μισάνθρωπους» και «τους ανθρώπους που υποτιμούσαν» τους άλλους.

Χωρίς απάντηση παραμένει γιατί ουσιαστικά εγκατέλειψε τις σπουδές του, αν και είχε υποτροφία χάρη στους άριστους βαθμούς του.

Το Πανεπιστήμιο της Γιούτα δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον είχε σπουδάσει εκεί για ένα εξάμηνο. Επιπλέον, το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γιούτα δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον ήταν φοιτητής τρίτου έτους στο πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγων στο Τεχνικό Κολλέγιο Dixie στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα.

Αλλά, όπως σημειώνουν οι New York Times, δεν υπάρχει σαφής απάντηση στο πώς ένας μαθητής με τόσο καλούς βαθμούς που θα μπορούσε να μπει σε καλά πανεπιστήμια βρέθηκε στη σχολή μαθητείας.

Ίσως το κλειδί της αλλαγής να είναι εδώ. Μέλος της οικογένειας είπε στην αμερικανική εφημερίδα ότι ο Ρόμπινσον έγινε «πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια», αλλά ο 22χρονος δεν είχε ψηφίσει ποτέ.

Συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε στις Αρχές μηνύματα που φέρεται να δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Discord, στα οποία έγραφε ότι άφησε ένα τουφέκι σε θάμνο και σε χαραγμένες σφαίρες. Η Discord επιβεβαίωσε ότι ο Ρόμπινσον είχε λογαριασμό, αλλά δήλωσε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τον χρησιμοποίησε για να σχεδιάσει τη δολοφονία ή να προωθήσει τη βία.

Συνάδελφός του ηλεκτρολόγος που εργάστηκε μαζί του πρόσφατα είπε ότι ήταν σχετικά αποτραβηγμένος τύπος που μιλούσε μόνο όταν του μιλούσες και εσύ. Δεν μιλούσε για πολιτική, αλλά δεν έδειχνε να συμπαθεί τον Τραμπ ή τον Τσάρλι Κερκ.

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης οι φωτογραφίες του νεαρού με τα μαύρα ρούχα και γυαλιά κινητοποίησαν φίλο της οικογένειας που ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο 22χρονος είχε ουσιαστικά ομολογήσει τη δολοφονία σε στενά συγγενικά του πρόσωπα.

Ο Ρόμπινσον παραδόθηκε μόνος του τα ξημερώματα της Παρασκευής (μεσημέρι στην Κύπρο) και συνελήφθη άμεσα. Είχε μιλήσει και με πάστορα, αλλά «τον έπεισε ο πατέρας του», είπε αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

protothema.gr