Δικαστήριο στην Κίνα διέταξε δύο εφήβους να καταβάλουν αποζημίωση ύψους 2,2 εκατομμυρίων γιουάν (περίπου €260.000) σε δύο εταιρείες εστίασης, αφού ούρησαν μέσα σε κατσαρόλα με ζωμό σε εστιατόριο τύπου hotpot.

Σύμφωνα με το BBC, το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο σε υποκατάστημα της αλυσίδας εστιατορίων Haidilao στη Σαγκάη, είχε προκαλέσει σάλο αφότου οι 17χρονοι ανέβασαν βίντεο της αηδιαστικής πράξης τους στο διαδίκτυο.

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος κατανάλωσε τον ζωμό, η Haidilao είχε προσφερθεί να αποζημιώσει χιλιάδες πελάτες που γευμάτισαν στο εστιατόριο τις ημέρες μετά το περιστατικό.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Haidilao ζητούσε πάνω από 23 εκατομμύρια γιουάν για τις ζημιές, υποστηρίζοντας ότι σε αυτό το ποσό συνυπολογίζονταν οι αποζημιώσεις που είχε καταβάλει σε πελάτες λόγω του συμβάντος.

Την περασμένη Παρασκευή, δικαστήριο στη Σαγκάη έκρινε ότι οι έφηβοι προσέβαλαν τα δικαιώματα και τη φήμη των εταιρειών μέσω «προσβλητικών πράξεων», σημειώνοντας ότι οι ενέργειές τους μόλυναν τα σκεύη και «προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στο κοινό». Το δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι οι γονείς των εφήβων είναι ένοχοι για παραμέληση της εποπτείας τους και όρισε ότι αυτοί θα επιβαρυνθούν με την καταβολή της αποζημίωσης, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Από το συνολικό ποσό των 2,2 εκατ. γιουάν, τα 2 εκατομμύρια είναι η αποζημίωση στην εταιρεία για τη ζημιά που προκλήθηκε στη λειτουργία και τη φήμη της, τα 130.000 η αποζημίωση μιας εταιρείας κέιτερινγκ για απώλειες σκευών και έξοδα καθαρισμού και τα υπόλοιπα καλύπτουν τα νομικά έξοδα. Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι οποιαδήποτε πρόσθετη αποζημίωση που προσέφερε η Haidilao στους πελάτες της ήταν αποτέλεσμα δικής της «επιχειρηματικής απόφασης» και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να βαρύνει τους εφήβους και τις οικογένειές τους.

Η Haidilao είχε προσφερθεί να αποζημιώσει τους περισσότερους από 4.000 πελάτες που επισκέφθηκαν το υποκατάστημα της Σαγκάης μεταξύ 24 Φεβρουαρίου και 8 Μαρτίου, προσφέροντας πλήρη επιστροφή χρημάτων και ποσό αποζημίωσης που ισοδυναμούσε με το ποσό του λογαριασμού τους επί 10. Επιπλέον, αντικατέστησε όλο τον εξοπλισμό hotpot του υποκαταστήματος και ανακοίνωσε ότι προέβη σε εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης.

