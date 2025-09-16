Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα «επείγουσα εντολή εκκένωσης» για το λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, προειδοποιώντας ότι θα πραγματοποιήσει επίθεση στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τον αραβόφωνο εκπρόσωπο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), η επίθεση θα γίνει λόγω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που διεξάγει εκεί «το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι».

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن



⭕️سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة في المنطقة المحددة بالخريطة في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الارهابي هناك



⭕️من أجل سلامتكم، ندعو كافة المتواجدين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى… pic.twitter.com/6SM7uKPRxy September 16, 2025

«Για την ασφάλειά σας, καλούμε όλους όσους βρίσκονται στο λιμάνι της Χοντέιντα και τα πλοία που είναι αγκυροβολημένα εκεί να εκκενώσουν αμέσως την περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όποιος παραμείνει εκθέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».

Το λιμάνι της Χοντέιντα, στρατηγικής σημασίας για την Υεμένη, έχει δεχθεί επανειλημμένα ισραηλινά πλήγματα στο παρελθόν, ως απάντηση στις επιθέσεις των Χούθι με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα, απειλώντας τη ναυσιπλοΐα και στοχοποιώντας ισραηλινές υποδομές.

protothema.gr