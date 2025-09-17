Απάντηση στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την Ιερουσαλήμ έδωσε η Άγκυρα, διά στόματος του εκπροσώπου του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Νετανιάχου είχε δηλώσει προηγουμένως απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο: «Είμαστε εδώ. Αυτή είναι η πόλη μας. Κύριε Ερντογάν, δεν είναι δική σας πόλη, είναι δική μας».

Σε απάντηση, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, Μπουρχανετίν Ντουράν, τόνισε ότι «η Ιερουσαλήμ δεν υποτάχθηκε ποτέ, ούτε στους σταυροφόρους ούτε στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις», προσθέτοντας ότι «η πόλη έχει αποτελέσει το σκηνικό της μεγαλύτερης ήττας πολλών φιλόδοξων και αλαζονικών χαρακτήρων που ισχυρίζονταν ότι ανήκει μόνο σε αυτούς». Κατέληξε δε, χαρακτηρίζοντας τα λόγια του Νετανιάχου «ανυπόστατα».

Πιο σκληρή ήταν η αντίδραση του εκπροσώπου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού «είναι άκυρες» και τόνισε ότι «αυτές οι παραληρηματικές δηλώσεις, που θεωρούν την Ιερουσαλήμ ιδιοκτησία τους, εκφράζουν εχθρότητα προς όλες τις αξίες της ανθρωπότητας. Η απάντηση πρέπει να είναι η απάντηση της συμμαχίας της ανθρωπότητας».

