Η Γερμανία φαίνεται να αλλάζει γραμμή πλεύσης όσον αφορά τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Bloomberg.

Μέχρι σήμερα, το Βερολίνο κρατούσε μια πιο επιφυλακτική στάση, προκειμένου να προστατεύσει τη θέση της Ευρώπης ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κέντρου και να σεβαστεί την κρατική ασυλία. Ωστόσο, οι ανησυχίες για πιθανή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία υπό την προεδρία Τραμπ, ωθούν τη γερμανική κυβέρνηση να στηρίξει ενεργότερα την αξιοποίηση των ρωσικών κεφαλαίων.

Σύμφωνα με πηγές, η στροφή αυτή δεν αφορά πλήρη κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων, κάτι που επιθυμούν οι ΗΠΑ και ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά τη μέγιστη άντληση κερδών από τα έσοδα που αυτά παράγουν. Υπολογίζεται ότι περίπου 300 δισ. δολάρια σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν παγωμένα στην Ευρώπη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως η ΕΕ πρέπει να βρει «νέους τρόπους για να κάνει τη Ρωσία να πληρώσει για τον πόλεμο που προκάλεσε».

Η αλλαγή στάσης του Βερολίνου έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ενδέχεται να χρειαστεί να αναλάβει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στήριξης του Κιέβου, κάτι που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ενισχύσει πολιτικά τις ακροδεξιές δυνάμεις στη χώρα.

Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου από τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη, ενώ αναμένεται να τεθεί και στο τραπέζι των ηγετών της ΕΕ τον Οκτώβριο.

Protothema.gr