Χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν το κέντρο του Λονδίνου την Τετάρτη (17/9) για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη διήμερη επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από τον συνασπισμό «Stop Trump» και πραγματοποιήθηκε υπό τη διακριτική αλλά ισχυρή παρουσία 1.600 αστυνομικών, σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου.

Οι συμμετέχοντες κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επέλεξε να «τιμήσει έναν άνθρωπο που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο».

«Δεν νομίζω ότι είναι σωστό που ο Τραμπ έρχεται για δεύτερη κρατική επίσκεψη λόγω της απαίσιας ρητορικής, των πολιτικών και των ενεργειών του απέναντι στις γυναίκες και τους έγχρωμους», δήλωσε η Γκρέις Νάθιου, μία από τους διαδηλωτές κοντά στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Τα συνθήματα που κυριαρχούσαν στα πλακάτ ήταν σαφή: «Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι, ο Τραμπ δεν είναι», «Όχι στον ρατσισμό, όχι στον Τραμπ», ακόμη και «Βομβαρδίστε παιδιά στη Γάζα και γιορτάστε στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε φτάσει το βράδυ της Τρίτης (16/9) στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του, με τον ίδιο και τη σύζυγό του Μελάνια να γίνονται δεκτοί με κάθε επισημότητα από τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, περίπου 40 χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο. Για το βράδυ είχε προγραμματιστεί επίσημο δείπνο.

«Φοβάμαι για τον τρόπο με τον οποίο άνδρες πραγματικά κακοί έχουν εισβάλλει στον κόσμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 58χρονη διαδηλώτρια Τζο Ουίλιαμσον.

Αναφερόμενη σε συγκέντρωση που είχε πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο από την ακροδεξιά, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 110.000 άτομα, πρόσθεσε: «Είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο, πολύ ρατσιστική και θέλουμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας».

