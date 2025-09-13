Περισσότεροι από 110.000 άνθρωποι βγήκαν το Σάββατο στους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου, κρατώντας σημαίες της Βρετανίας και της Αγγλίας, συμμετέχοντας σε ογκώδη διαδήλωση που οργάνωσε ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον, με σύνθημα την υπεράσπιση της «ελευθερίας του λόγου» και αντίθεση στη μετανάστευση.

Από το μεσημέρι, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στους δρόμους νότια του ποταμού Τάμεση, προτού κατευθυνθούν προς το Γουέστμινστερ, όπου βρίσκεται το βρετανικό κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της πορείας «Unite the Kingdom».

Στο παρελθόν, ο Ρόμπινσον έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ξανά δεκάδες χιλιάδες οπαδούς, όπως τον Ιούλιο του 2024, όταν στους δρόμους βγήκαν 20.000 – 30.000 άτομα.

Στη διαδήλωση του Σαββάτου μίλησαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ενώ παρών αναμενόταν να δώσει ο Ερίκ Ζεμούρ, πρόεδρος του ακροδεξιού γαλλικού κόμματος «Ανακατάληψη».

Η αστυνομία του Λονδίνου έχει ανακοινώσει ότι θα αναπτύξει πάνω από 1.600 στελέχη σε όλη τη βρετανική πρωτεύουσα, εκ των οποίων 500 έχουν αποσπαστεί από άλλες περιοχές.

Παράλληλα ήταν προγραμματισμένη σε κοντινή απόσταση αντιδιαδήλωση της οργάνωσης «Stand up to Racism», με την ονομασία «Πορεία κατά του Φασισμού».

Οι διαδηλωτές του Ρόμπιμσον κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας, αλλά και των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Άλλοι φορούσαν καπελάκια με το σύνθημα MAGA (Make America Great Again) του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ένας άνδρας κρατούσε μάλιστα ένα ξύλινο σταυρό που έγραφε «RIP Τσαρλι Κερκ».

Millions & millions are rising , we will honour @charliekirk11 ❤️❤️ pic.twitter.com/pBmElv44cK — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025

Παράλληλα, φώναζαν συνθήματα κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και είχαν πανό κάποια από τα οποία έγραφαν συνθήματα κατά των μεταναστών, όπως «Στείλτε τους σπίτι» και «Σταματήστε τα πλοιάρια», σε μια αναφορά στα πλοιάρια με μετανάστες που διασχίζουν τη Μάγχη προς τη Βρετανία.

Η μετανάστευση έχει αναχθεί σε βασικό πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία τους τελευταίους μήνες, περισσότερο από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας. Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα τεταμένο με πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών και επεισόδια έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούνται αιτούντες άσυλο.

Από την αρχή του έτους περισσότεροι από 28.000 μετανάστες έχουν διασχίσει τη Μάγχη με μικρά πλοιάρια για να φτάσουν στις βρετανικές ακτές.

«Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ήδη γεμίσει τους δρόμους του κεντρικού Λονδίνου καθώς ενωνόμαστε σαν ένας για τις ελευθερίες μας», έγραψε στο Χ.

Atmosphere as we prepare to march on Whitehall 🙌🏻 pic.twitter.com/4ZZtjR3T7h — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025

Scenes at Blackfriars station right now. pic.twitter.com/GYQgaGP1S2 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 13, 2025

Ποιος είναι ο Τόμι Ρόμπινσον

Ο Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ- Λένον, δηλώνει ότι είναι δημοσιογράφος που αποκαλύπτει τα κακώς κείμενα του κράτους. Μεταξύ των υποστηρικτών του είναι και ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ.

Το μεγαλύτερο αντιμεταναστευτικό κόμμα της Βρετανίας, το Reform UK που έχει δει τον τελευταίο καιρό τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται, τηρεί αποστάσεις από τον Ρόμπινσον, ο οποίος έχει καταδικαστεί αρκετές φορές μεταξύ άλλων για διατάραξη της δημόσιας τάξης και για ψευδείς ισχυρισμούς κατά Σύρου πρόσφυγα.

Ο Ρόμπινσον έχει χαρακτηρίσει τη σημερινή πορεία γιορτή της ελευθερίας του λόγου. Αναμένεται εξάλλου να αποτίσει φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, τον Αμερικανό συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την Τετάρτη.

protothema.gr