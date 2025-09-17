Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε το βράδυ της Τρίτης στο Λονδίνο μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, εγκαινιάζοντας επίσημη κρατική επίσκεψη στη Βρετανία. Το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Στάνστεντ λίγο μετά τις 21:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Κύπρου) και ακολούθως το προεδρικό ζεύγος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην κατοικία του Αμερικανού πρεσβευτή.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου, με το προεδρικό ζεύγος να φιλοξενείται στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπως ορίζει το πρωτόκολλο.

Τελετή υποδοχής και δείπνο από τον βασιλιά

Η επίσημη τελετή υποδοχής θα λάβει χώρα την Τετάρτη στο Ουίνδσορ, παρουσία του βασιλιά Καρόλου, της βασίλισσας Καμίλα και του πριγκιπικού ζεύγους της Ουαλίας. Η τελετή θα περιλαμβάνει κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες, στρατιωτικές τιμές και επιθεώρηση της τιμητικής φρουράς από τον πρόεδρο Τραμπ.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Τραμπ θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, ενώ το βράδυ θα παρατεθεί επίσημο δείπνο προς τιμήν του από τον βασιλιά.

Συνομιλίες Τραμπ – Στάρμερ

Την Πέμπτη, ο Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού, όπου θα έχει διμερείς συνομιλίες με τον Κιρ Στάρμερ. Οι συζητήσεις αναμένεται να καλύψουν διμερή θέματα, όπως εμπόριο, άμυνα και ασφάλεια, καθώς και διεθνείς εξελίξεις, περιλαμβανομένων της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής.

Η συγκυρία χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς η διεθνής επικαιρότητα σημαδεύεται από την κατάρριψη ρωσικών drones στην Πολωνία, την αδιάλλακτη στάση της Μόσχας, τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, που αναζωπυρώνει ανησυχίες για την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την πολιτικοοικονομική κρίση στη Γαλλία.

Κατά την επίσκεψη, ΗΠΑ και Βρετανία αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας. Οι δύο ηγέτες θα δουν αρχεία του Ουίνστον Τσώρτσιλ, θα συμμετάσχουν σε επιχειρηματική εκδήλωση με τον υπουργό Οικονομικών και θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Το πρόγραμμα της Μελάνια Τραμπ

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ θα ακολουθήσει ξεχωριστό πρόγραμμα με τη βασίλισσα Καμίλα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις στη Βασιλική Βιβλιοθήκη και στους κήπους Φρόγκμορ.

Ιστορική δεύτερη πρόσκληση

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που το παλάτι προσκαλεί για δεύτερη φορά τον ίδιο ξένο ηγέτη σε επίσημη κρατική επίσκεψη, κάτι που ο Τραμπ χαρακτήρισε «τεράστια τιμή». Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφθεί τη Βρετανία το 2019, κατόπιν πρόσκλησης της βασίλισσας Ελισάβετ.

protothema.gr