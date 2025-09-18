Κλοπή ανεκτίμητης αξίας σημειώθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, όπου άγνωστοι διέρρηξαν τη γκαλερί γεωλογίας και ορυκτολογίας και αφαίρεσαν δείγματα ακατέργαστου χρυσού αξίας περίπου 600.000 ευρώ, σύμφωνα με το CBSnews που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το μουσείο, γνωστό για τους σκελετούς δεινοσαύρων και τα ταριχευμένα ζώα, στεγάζεται στο κομψό 5ο διαμέρισμα του Παρισιού. Οι δράστες, που χρησιμοποίησαν γωνιακό τροχό και φλόγιστρο, μπήκαν στο συγκρότημα δίπλα στον Σηκουάνα και άφησαν πίσω τους σημαντικές ζημιές.

«Η κλοπή αφορά αρκετά δείγματα ακατέργαστου χρυσού από τις εθνικές συλλογές», ανακοίνωσε το μουσείο, τονίζοντας ότι, αν και η αξία τους υπολογίζεται σε περίπου 600.000 ευρώ, η πολιτιστική τους σημασία είναι ανεκτίμητη.

Κυβερνοεπίθεση άνοιξε τον δρόμο στους κλέφτες

Αστυνομική πηγή αποκάλυψε στην Le Parisien ότι τα συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης του μουσείου είχαν απενεργοποιηθεί από κυβερνοεπίθεση τον Ιούλιο, γεγονός που εκμεταλλεύθηκαν οι δράστες. Το μουσείο έκανε λόγο για «κρίσιμη στιγμή» για τα πολιτιστικά ιδρύματα, καθώς σειρά ληστειών έχει συγκλονίσει τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες.

Διαδοχικές ληστείες σε μουσεία

Λίγες εβδομάδες πριν, το Εθνικό Μουσείο Adrien Dubouché στο Λιμόζ υπέστη διάρρηξη, με τους κλέφτες να αφαιρούν δύο πιάτα και ένα βάζο από κινέζικη πορσελάνη, που θεωρούνται εθνικοί θησαυροί, αξίας 6,5 εκατ. ευρώ. Το μουσείο φιλοξενεί περίπου 18.000 έργα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης συλλογής πορσελάνης Λιμόζ παγκοσμίως.

Τον Νοέμβριο 2024, τέσσερις άνδρες εισέβαλαν μέρα μεσημέρι στο Μουσείο Cognacq-Jay στο Παρίσι, σπάζοντας προθήκες με τσεκούρια και μπαστούνια του μπέιζμπολ και κλέβοντας έργα του 18ου αιώνα. Η ζημιά οδήγησε σε ασφάλιστρο άνω των 4 εκατ. δολαρίων που κατέβαλε το Royal Collection Trust, καθώς τα εκθέματα ανήκαν στην Αγγλική Βασιλική Συλλογή.

Την επόμενη μέρα, κοσμήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν σε μουσείο της Σαόν-ε-Λουάρ, ενώ τον Μάιο 2024, ένοπλοι ληστές πραγματοποίησαν έφοδο σε πολυτελές κοσμηματοπωλείο του Παρισιού, στο στόχαστρο της αποκλειστικής μπουτίκ Harry Winston, γνωστής ως «Κοσμηματοπωλείο των Αστέρων».

