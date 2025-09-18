Το Ισραήλ έχει επιχειρησιακές δυνατότητες ακόμη και εντός της Τεχεράνης, οι οποίες δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα, δήλωσε ο διευθυντής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνεά, σε τελετή απονομής του Βραβείου του Πρωθυπουργού.

«Έχουμε κερδίσει και θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε», είπε ο Μπαρνεά, προσθέτοντας: «Αν και αποδείξαμε ότι το Ιράν είναι ευάλωτο, δεν θα χαλαρώσουμε», συνέχισε ο Μπαρνεά. «Η Μοσάντ διαθέτει πολύ ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες, ακόμη πιο ευφάνταστες και ισχυρές από πριν — ειδικά εντός του Ιράν και ακόμη και στην καρδιά της Τεχεράνης».

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας υπογράμμισε πως θα συνεχιστεί η ενίσχυση των δυνατοτήτων στο Ιράν: «Θα παρακολουθούμε από μέσα τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες και δεν θα επιτρέψουμε να αναπτυχθούν ιδέες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά μας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και συνέπεσε με την επέτειο της επιχείρησης «beeper», όταν το Ισραήλ ανατίναξε χιλιάδες βομβητές που είχαν στην κατοχή τους μέλη της Χεζμπολάχ.

