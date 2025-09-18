Σοκ έχει προκαλέσει στην Ινδία η υπόθεση ενός κοριτσιού μόλις 20 ημερών που βρέθηκε θαμμένο ζωντανό στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το βρέφος εντόπισε τυχαία βοσκός, ο οποίος άκουσε αδύναμα κλάματα κάτω από έναν σωρό χώματος. Όπως περιέγραψε, είδε ένα μικροσκοπικό χεράκι να προεξέχει από τη λάσπη. Ειδοποίησε αμέσως τους κατοίκους και στη συνέχεια την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και το ανέσυρε.

Το νεογέννητο μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, καθώς λάσπη είχε φτάσει μέχρι τα ρουθούνια του. Οι γιατροί ανέφεραν ότι το σώμα του έφερε σημάδια από τσιμπήματα εντόμων ή ζώων. Αν και αρχικά έδειξε βελτίωση, η κατάσταση του επιδεινώθηκε λόγω λοίμωξης. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το σώσουμε», τόνισαν οι θεράποντες ιατροί.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί ποιος ευθύνεται.

Σύμφωνα με το BBC, παρόμοιες περιπτώσεις εγκατάλειψης κοριτσιών στην Ινδία συνδέονται με την κοινωνική προτίμηση προς τα αγόρια, φαινόμενο που έχει οδηγήσει σε ανισορροπία φύλων στη χώρα. Το 2019, αντίστοιχο περιστατικό είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, όταν πρόωρο βρέφος βρέθηκε θαμμένο σε πήλινο δοχείο· μετά από εβδομάδες νοσηλείας κατάφερε να επιβιώσει.

