Απόπειρα δολοφονίας κατά του Φαρούκ Αμπντουλάχ, πρώην πρωθυπουργού του ινδικού Κασμίρ και προέδρου της Εθνικής Διάσκεψης Τζαμού και Κασμίρ, σημειώθηκε σε γάμο στην πόλη Τζαμού, χωρίς ο 88χρονος πολιτικός να τραυματιστεί.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρεται να καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένας άνδρας πυροβολεί εξ επαφής εναντίον του Αμπντουλάχ, χωρίς ωστόσο να τον πετυχαίνει.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον ύποπτο ως Καμάλ Σινγκ Τζαμβάλ, ο οποίος και συνελήφθη επί τόπου. Σύμφωνα με ινδικά ΜΜΕ, ο Καμάλ δήλωσε ότι περίμενε 20 χρόνια για αυτή τη στιγμή και δεν έδειξε τύψεις.

Ο γιος του Αμπντουλάχ, Ομάρ Αμπντουλάχ, σημερινός πρωθυπουργός της περιοχής, επιβεβαίωσε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ανέφερε ότι ο πατέρας του γλίτωσε… «παρά τρίχα» και αναρωτήθηκε πώς κάποιος μπόρεσε να πλησιάσει έναν πολιτικό με ασφάλεια Z+, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας στη χώρα.

Κατά την επίθεση, ο Φαρούκ Αμπντουλάχ συνοδευόταν από τον αναπληρωτή υπουργό Σουρίντερ Κουμάρ Τσουντάρικαι τον σύμβουλο Νασίρ Σογκάμι, οι οποίοι δήλωσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα κίνητρα του δράστη, ενώ ο Καμάλ φέρεται να είχε προσωπικό κίνητρο για την επίθεση.

