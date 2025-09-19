Μια από τις πιο πρωτοποριακές αλλά και αμφιλεγόμενες στιγμές στην πολιτική σκηνή της Αλβανίας σημειώθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής, όταν παρουσιάστηκε η Diella, το πρώτο ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που ορίστηκε σε ρόλο υπουργού για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων.

Η παρουσίαση, που έγινε από τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, δίχασε το σώμα. Η τοποθέτηση της Diella στην ολομέλεια μέσω οθόνης διήρκεσε μόλις 20 λεπτά, όμως η συνεδρίαση κατέληξε σε ένταση, με βουλευτές της αντιπολίτευσης να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό προς το έδρανο του πρωθυπουργού.

Ο κ. Ράμα μίλησε για την υποστήριξη της Diella από μια νέα δομή με την ονομασία AI4, έναν «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» που, όπως είπε, θα ενισχύσει τη δημόσια διοίκηση, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και αυξάνοντας την αποδοτικότητα.

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Λυπάμαι για τις αντιδράσεις απέναντι στην Diella ως μέλος του νέου υπουργικού συμβουλίου και για τις παρεξηγήσεις σχετικά με τον ρόλο της. Είναι ευθύνη μου και η ομιλία της στο κοινοβούλιο ήταν ο μόνος τρόπος να εκφραστεί». Τόνισε επίσης ότι στόχος είναι η δημιουργία εταιρειών με κρατική συμμετοχή, ώστε η Αλβανία να αποκτήσει ρόλο χώρας με φιλοδοξίες στη διακυβέρνηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η αντιπολίτευση απάντησε με χτυπήματα στα έδρανα και συνθήματα όπως «Μη γελοιοποιείτε το Κοινοβούλιο». Παρά τις εντάσεις, η διαδικασία ψηφοφορίας προχώρησε και το πρόγραμμα εγκρίθηκε με 82 ψήφους υπέρ.

Η διεθνής εμπειρία

Πολλά κράτη εξετάζουν ήδη την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε λήψη πολιτικών αποφάσεων και διαχείριση κρίσεων. Ο Καναδάς ηγείται στην ανάπτυξη σχετικών υποδομών, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, έχει χαρακτηρίσει τη χώρα «το επίκεντρο της εφεύρεσης της σύγχρονης εποχής».

Στην Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει ήδη για την πιθανή χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στη διακυβέρνηση, ενώ η Μεγάλη Βρετανία έχει θεσπίσει Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό για την Τεχνητή Νοημοσύνη και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας έχει εφαρμόσει ανάλογες πρακτικές.

Παράλληλα, εφαρμογές όπως το Minister (mst.ai) κερδίζουν δημοφιλία, προσφέροντας δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων μέσω AI και ενισχύοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

