Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στην αλβανική Βουλή με αφορμή την παρουσίαση της Diella, του πρώτου ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων.

Η συζήτηση διεκόπη μόλις 20 λεπτά μετά την έναρξή της, όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα, φωνάζοντας «Μη γελοιοποιείτε το κοινοβούλιο» και χτυπώντας τα έδρανα. Η ένταση κορυφώθηκε όταν δύο βουλευτές, οι Γκασμέντ Μπάρντι και Φιντρέλ Κρέκα, πέταξαν αντίτυπα του Συντάγματος και του Κανονισμού προς τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Πελέσι.

Η τοποθέτηση Ράμα και της Diella

Ο Ράμα παρουσίασε την Diella, η οποία μίλησε μέσω οθόνης, υπογραμμίζοντας ότι θα υποστηρίζεται από τον νέο «επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης» AI4, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας. Εξέφρασε λύπη για τις αντιδράσεις, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και η διεθνής προβολή της Αλβανίας στον τομέα της AI.

Η ίδια η Diella απάντησε στις κατηγορίες περί «αντισυνταγματικής υπουργού», λέγοντας: «Με πληγώνει που με αποκαλούν έτσι μόνο επειδή δεν είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους αλλά για να τους βοηθήσω».

Καταγγελίες για παραβίαση διαδικασιών

Παρά τις αντιδράσεις, ο Ράμα προχώρησε τη διαδικασία ψηφοφορίας, με το πρόγραμμα να εγκρίνεται με 82 ψήφους υπέρ. Η συνεδρίαση διακόπηκε τελικά από τη φρουρά, ενώ έξω από το κοινοβούλιο ο Σαλί Μπερίσα κατηγόρησε τον Ράμα για «πρωτοφανή επίθεση στη δημοκρατία», χαρακτηρίζοντάς τον «αρχιτραμπούκο» και «επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης».

