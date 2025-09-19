Το ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όζμπορν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα Paramount+ στις 7 Οκτωβρίου και θα είναι διαθέσιμο για streaming αποκλειστικά διεθνώς, με εξαίρεση την Ιαπωνία.

Στο συγκινητικό τρέιλερ του φιλμ, που φέρει τον τίτλο «No Escape From Now» και δόθηκε στη δημοσιότητα, περιλαμβάνεται μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του θρυλικού frontman των Black Sabbath, ο οποίος χάραξε ξεχωριστή πορεία και στη σόλο καριέρα του, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη heavy metal μουσική σκηνή.

Δείτε το τρέιλερ του φιλμ:

Τη δίωρη ταινία, η οποία καταγράφει τις μάχες με θέματα υγείας του Όζμπορν και το ταξίδι του για την επιστροφή του στη σκηνή τα τελευταία έξι χρόνια, σκηνοθέτησε η βραβευμένη με BAFTA Τάνια Αλεξάντερ.

Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την οικογένεια Όζμπορν και περιλαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις με τον ίδιο τον Όζι, τη σύζυγό του Σάρον Όζμπορν και τα παιδιά του Έιμι, Κέλι και Τζακ Όζμπορν. Η οικογένεια συζητάει εκτενώς τον τραυματισμό από πτώση τον Φεβρουάριο του 2019 που τον οδήγησε στην ακύρωση της διετούς αποχαιρετιστήριας περιοδείας του.

«Περιγράφοντας λεπτομερώς τις πολυάριθμες διορθωτικές χειρουργικές επεμβάσεις του, τα κλιμακούμενα προβλήματα υγείας και τις προοδευτικές επιπτώσεις της διάγνωσης της νόσου του Πάρκινσον, το “Ozzy: No Escape From Now” προσφέρει ένα δυνατό, απέριττο πορτρέτο ενός άνδρα, υπογραμμίζοντας πώς ο συνεχιζόμενος χρόνιος πόνος του Όζι Όζμπορν επηρέασε την ψυχική του υγεία και επηρέασε τη μουσική που δημιούργησε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου» αναφέρει η επίσημη σύνοψη του ντοκιμαντέρ.

Οι κάμερες εισήλθαν και στο στούντιο όταν ο Όζι Όζμπορν ηχογραφούσε τη συνεργασία του με τον Post Malone το 2019 «Take What You Want» και τα δύο άλμπουμ που ακολούθησαν. «Με έβγαλε από τη μελαγχολία. Με βοήθησε. Αυτό ήταν το καλύτερο φάρμακο που είχα ποτέ εκείνη τη στιγμή» ανέφερε ο Όζι Όζμπορν.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath, ο κιθαρίστας του Όζι Όζμπορν, Ζακ Γουάιλντ, και καλλιτέχνες όπως οι Τομ Μορέλο, Μπίλι Κόργκαν, Τζέιμς Χέτφιλντ, Μπίλι Άιντολ και άλλοι.

Το ντοκιμαντέρ, που φέρεται να μην προοριζόταν ποτέ για κυκλοφορία μετά τον θάνατο του Όζι Όζμπορν, αρχικά περιέγραφε λεπτομερώς τη μάχη του μουσικού να επιστρέψει στη σκηνή των ζωντανών εμφανίσεων μετά από αρκετά χρόνια απουσίας.

«Μετά τον θάνατό του στις 22 Ιουλίου 2025, το ντοκιμαντέρ αποτελεί πλέον απόδειξη του θάρρους, του πνεύματος, της αποφασιστικότητας και του ταλέντου του Όζι – ιδιότητες που διασφαλίζουν ότι παραμένει ήρωας για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

