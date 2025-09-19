Το Ιράν δήλωσε ότι κατέθεσε στις ευρωπαϊκές δυνάμεις μια «δίκαιη και ισορροπημένη» πρόταση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, με στόχο να αποτραπεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων του ΟΗΕ, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη ετοιμάζονται για σχετική ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ότι παρουσίασε την πρόταση χθες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία (E3) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιγράφοντάς την ως «δημιουργική, δίκαιη και αμοιβαίως επωφελή» και καλώντας τις πλευρές να την εξετάσουν ώστε «να αποφευχθεί μια κρίση».

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία των E3 για την επανενεργοποίηση του «snapback», της διαδικασίας επαναφοράς κυρώσεων που προβλέπεται στο Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) του 2015 συνεχίζεται, και διπλωμάτες δηλώνουν ότι είναι πιθανή η επαναφορά κυρώσεων από το Συμβούλιο Ασφαλείας εάν δεν υπάρξει πολιτική λύση.

Ιρανός αξιωματούχος, ο υφυπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, κατηγόρησε σήμερα τους Ευρωπαίους ότι «χρησιμοποιούν κατά λάθος ή πολιτικά μεροληπτικά» τον μηχανισμό του JCPOA και προειδοποίησε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» εάν η διπλωματία αποτύχει, υπονοώντας ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε περίπτωση επιβολής νέων κυρώσεων.

Το πολιτικό πλαίσιο: Οι E3 ενεργοποίησαν τον Αύγουστο την διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην «snapback» των κυρώσεων, επικαλούμενοι έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας από πλευράς Ιράν σε ζητήματα ελέγχων και διαφάνειας. Οι κυρώσεις που ενδέχεται να επανέλθουν περιλαμβάνουν περιορισμούς σε εμπόριο όπλων, απαγόρευση εξαγωγών σχετικών με πυρηνική τεχνολογία και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων.

Διπλωμάτες εκτιμούν ότι η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι κρίσιμη: για να διατηρηθεί το status quo και να αποφευχθεί το «snapback» απαιτούνται τουλάχιστον εννέα ψήφοι υποστήριξης, κάτι που επί του παρόντος δεν θεωρείται βέβαιο. Εάν οι κυρώσεις επανέλθουν, αναμένεται να επιδεινωθούν οι οικονομικές πιέσεις σε βάρος της Τεχεράνης και να ενταθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή.

Το ζήτημα παραμένει ρευστό και το Ιράν επιχειρεί να παρουσιάσει την πρότασή του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως βάση για συμβιβασμό, οι E3 ωστόσο διαμηνύουν ότι χρειάζονται «απτά βήματα» και δεσμεύσεις για να αναστείλουν τη διαδικασία επαναφοράς κυρώσεων. Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κρίνει την πορεία της κρίσης.

