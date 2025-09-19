Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε την Παρασκευή (19/9) να επιτρέψει στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, να απευθύνει ομιλία μέσω βίντεο στην ετήσια Σύνοδο Κορυφής, μετά την άρνηση των ΗΠΑ να του χορηγήσουν βίζα για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 145 ψήφους υπέρ, πέντε κατά και έξι αποχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συγκαταλέγονταν στις χώρες που καταψήφισαν.

The #UNGA resolution allowing the President of the State of #Palestine to deliver his General Debate speech via a pre-recorded statement during High Level Week has been adopted with a huge majority of #UN member states voting in favor. https://t.co/R58cHZXn8w pic.twitter.com/qTyLLnDkti September 19, 2025

Η Ουάσινγκτον, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, έλαβε την απόφαση αυτή σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κινήσεις δυτικών χωρών να προωθήσουν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους σε ειδική διάσκεψη που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση, στην οποία ο Αμπάς σχεδίαζε να παραστεί.

Το ψήφισμα προβλέπει ότι ο Παλαιστίνιος πρόεδρος θα μπορεί να αποστείλει προηχογραφημένη δήλωση τόσο για τη Διάσκεψη όσο και για τις υψηλού επιπέδου συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας, όπου οι ηγέτες κρατών παραδοσιακά απευθύνουν ομιλίες προς το Σώμα.

Αν και τα τελευταία χρόνια οι εικονικές παρεμβάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά, κυρίως λόγω της πανδημίας Covid-19, ο κανόνας παραμένει ότι οι ηγέτες μιλούν αυτοπροσώπως. Για τον λόγο αυτό, η Γενική Συνέλευση χρειάστηκε να εγκρίνει ειδικό ψήφισμα προκειμένου να εξαιρεθεί ο Αμπάς φέτος.

cnn.gr