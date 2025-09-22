Η Μάλτα θα ανακοινώσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ότι αναγνωρίζει επισήμως παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Αμπέλα. Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων αποφάσεων της Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Πορτογαλίας, που χθες γνωστοποίησαν την αναγνώριση, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η προοπτική λύσης δύο κρατών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Η Γαλλία και αρκετά ακόμη κράτη αναμένεται να λάβουν την ίδια απόφαση εντός της ημέρας.

Ο Αμπέλα είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά την πρόθεση της Μάλτας τον Μάιο, ωστόσο η σχετική συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών είχε τότε αναβληθεί. Η χώρα διατηρεί σταθερά τη θέση της υπέρ της λύσης δύο κρατών, ενώ παράλληλα έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του στο Facebook αργά χθες, ο Μαλτέζος πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική» και τόνισε ότι η Μάλτα παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη ειρήνης. Στην ίδια ανάρτηση αναφέρθηκε στην αποστολή φορτίου με αλεύρι που προσφέρθηκε στη Γάζα «την παραμονή της αναγνώρισης από τη Μάλτα παλαιστινιακού κράτους».

Η Μάλτα έχει ιστορικούς δεσμούς με την Παλαιστίνη, καθώς η σύζυγος του πρώην Παλαιστίνιου ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ είχε ζήσει για χρόνια στη νήσο.

