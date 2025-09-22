Μια νέα, σοκαριστική έκθεση της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw καταγράφει πάνω από 1.000 εκτελέσεις στο Ιράν μέσα σε διάστημα εννέα μηνών, κάνοντας λόγο για «εκτόξευση» των θανατικών ποινών το 2025. Η Hengaw αναφέρει ότι 404 από αυτές τις εκτελέσεις έγιναν προτού ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, αριθμός που, σύμφωνα με την οργάνωση, αντιστοιχεί σε αύξηση 40% από την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης και «σηματοδοτεί την υψηλότερη αύξηση των τελευταίων δύο δεκαετιών».

Στοιχεία του ΟΗΕ που επικαλούνται οι οργανώσεις δείχνουν επίσης εντεινόμενη τάση. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου είχαν καταγραφεί 841 εκτελέσεις από την αρχή του έτους, ενώ το 2024 οι εκτελέσεις στο Ιράν είχαν φτάσει τουλάχιστον τις 975, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το 2025 να σημειώσει το υψηλότερο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες.

Διεθνείς οργανώσεις και ακτιβιστές κατηγορούν τις ιρανικές αρχές ότι χρησιμοποιούν τη θανατική ποινή ως μέσο εκφοβισμού των διαφωνούντων. Από την πλευρά της, η έκθεση αναφέρει ότι μετά τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ισραήλ, έχουν εκτελεστεί τουλάχιστον οκτώ άνδρες που κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πολιτικά υποκινούμενες διώξεις.

Η Hengaw προειδοποιεί ότι «ποτέ πριν οι εκτελέσεις δεν είχαν ξεπεράσει τις 1.000 σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», καλώντας τη διεθνή κοινότητα και τους οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εντείνουν την παρακολούθηση και τις δράσεις πίεσης προς την Τεχεράνη.