Καμία αλλαγή δεν προκύπτει στις ευρωπαϊκές συστάσεις για τη χρήση της παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) προφανώς ως απάντηση στην ενοχοποίησή της την οποία επιχείρησε ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η παρακεταμόλη, γνωστή και ως ακεταμινοφαίνη, μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του πόνου ή του πυρετού στις εγκύους, εφόσον υπάρχει ιατρική ανάγκη. Σύμφωνα με τον EMA, τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δεν δείχνουν αυξημένο κίνδυνο για συγγενείς ανωμαλίες στο έμβρυο ή προβλήματα στο νεογνό.

Ο επικεφαλής ιατρικός αξιωματούχος του EMA, Steffen Thirstrup, τόνισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό ή άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Η σχετική ανασκόπηση μελετών το 2019 είχε καταλήξει σε ασαφή αποτελέσματα, χωρίς να επιβεβαιώνει τέτοια συσχέτιση.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το φάρμακο πρέπει να χρησιμοποιείται στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα και όσο το δυνατόν πιο αραιά. Οι έγκυες γυναίκες καλούνται να συμβουλεύονται τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους πριν από τη λήψη οποιουδήποτε σκευάσματος.

Ο EMA, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές της ΕΕ, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ασφάλεια της παρακεταμόλης και να αξιολογεί τυχόν νέα δεδομένα.