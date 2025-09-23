Έκτακτη επιχείρηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών απέτρεψε χθες στην καρδιά της Νέας Υόρκης μια «τηλεπικοινωνιακή» απειλή πολύ μεγάλης κλίμακας, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι Αρχές αποκάλυψαν ένα κρυφό δίκτυο πελατών και υποδομών που, αν είχε ενεργοποιηθεί, θα μπορούσε να διαταράξει μαζικά τις υπηρεσίες κινητής ακόμη και τα δίκτυα έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν οι New York Times και η Guardian, το παράνομο σύστημα περιλάμβανε πάνω από 100.000 κάρτες SIM και περίπου 300 διακομιστές/ρουτερ. Το σχήμα είχε τη δυνατότητα να στέλνει τεράστιο όγκο μηνυμάτων ανώνυμα και κρυπτογραφημένα και, στις χειρότερες προβλέψεις, να «απενεργοποιήσει» πύργους κινητής τηλεφωνίας, φέρνοντας σχεδόν σε κατάρρευση την επικοινωνία σε κεντρικές περιοχές της πόλης.

The Secret Service dismantled a network of more than 300 SIM servers and 100,000 SIM cards in the New York-area that were capable of crippling telecom systems and carrying out anonymous telephonic attacks, disrupting the threat before world leaders arrived for the UN General… pic.twitter.com/sZKUeGqvGY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 23, 2025

«Το ενδεχόμενο διατάραξης των τηλεπικοινωνιών της χώρας μας που δημιουργεί αυτό το δίκτυο συσκευών δεν μπορεί να αγνοηθεί», τόνισε ο διευθυντής των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Σον Κούραν, και πρόσθεσε ότι «η αποστολή των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ αφορά την πρόληψη και αυτή η έρευνα καθιστά σαφές στους πιθανούς κακοποιούς ότι οι επικείμενες απειλές για τους προστατευόμενούς μας θα διερευνηθούν αμέσως, θα εντοπιστούν και θα εξαρθρωθούν».

Οι ανακριτές εκτιμούν ότι το δίκτυο μπορούσε να στείλει έως και 30 εκατομμύρια SMS το λεπτό, μια επιχειρησιακή ικανότητα πρωτοφανούς κλίμακας, ενώ ειδικοί μιλούν για δυνατότητα αποστολής «κρυπτογραφημένου και ανώνυμου μηνύματος σε κάθε άνθρωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε 12 λεπτά». Η έρευνα δεν έχει ακόμα αποδώσει σαφή ευθύνη, ωστόσο η «πρώιμη ανάλυση» στρέφει την προσοχή σε επικοινωνίες που φέρονται να συνδέουν φορείς εθνικού-κρατικού χαρακτήρα με πρόσωπα ήδη γνωστά στις ομοσπονδιακές αρχές.

As world leaders gather in New York for the U.N. General Assembly, the Secret Service says it has disrupted a plot that could have crippled the city’s telecommunications network. @AaronKatersky reports. pic.twitter.com/6E060By3Ox September 23, 2025

Οι Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι το σύστημα είναι πλέον εκτός λειτουργίας και πως προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί απόδειξεις σύνδεσης του δικτύου με συγκεκριμένη επίθεση κατά της εκδήλωσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν αποκλείουν ότι, αν ενεργοποιόταν, θα μπορούσε «ουσιαστικά να κλείσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη Νέα Υόρκη», όπως σημείωσε ο Matt McCool, ειδικός πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών στη Νέα Υόρκη.

Το περιστατικό συνέβη καθώς η ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης κορυφωνόταν. Ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα παρουσιάσει εκεί «το όραμά του για τον κόσμο» και «θα αναφερθεί, επίσης, στο πώς οι παγκοσμιοποιητικοί θεσμοί έχουν αποσυνθέσει σημαντικά την παγκόσμια τάξη και θα διατυπώσει το ευθύ εποικοδομητικό όραμά του για τον κόσμο», όπως είπε η εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτ.