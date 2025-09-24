Έντονη κινητοποίηση παρατηρείται στους κόλπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας ενόψει της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον Λευκό Οίκο. Το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI), με επιστολή του προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καλεί την Ουάσινγκτον να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Άγκυρα.

Στην επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του AHI, Νικ Λαρυγγάκης, σημειώνεται ότι η Τουρκία συνεχίζει πρακτικές που αντιβαίνουν στα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Γίνεται σαφής έκκληση να απορριφθεί κάθε ενδεχόμενο νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την Άγκυρα, συμπεριλαμβανομένων της προμήθειας μαχητικών F-16 και F-35.

Το Ινστιτούτο καταγράφει σειρά ζητημάτων που, όπως υποστηρίζει, καταδεικνύουν την αναξιοπιστία της Τουρκίας ως συμμάχου: η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Συρία και η καταπίεση των Κούρδων, οι απειλές κατά της ελληνικής κυριαρχίας μέσω παραβιάσεων του εναέριου χώρου και αμφισβήτησης θαλάσσιων συνόρων, καθώς και η ρητορική έντασης που καλλιεργεί προσωπικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους περιορισμούς που υφίσταται το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας του, στις απειλές προς το Ισραήλ και στην πολιτική και οικονομική στήριξη που παρέχει, σύμφωνα με το AHI, η Άγκυρα σε οργανώσεις όπως η Χαμάς.

Η επιστολή καταδικάζει επίσης την απόκτηση των ρωσικών S-400, τη στενή συνεργασία του Ερντογάν με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αλλά και τη δηλωμένη πρόθεση της Άγκυρας να ενταχθεί στους BRICS. Υπογραμμίζεται ακόμη η ανοιχτή στήριξη της Τουρκίας προς το Αζερμπαϊτζάν στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, αλλά και η αδράνεια της τουρκικής κυβέρνησης στην αποτροπή επιθέσεων κατά Αμερικανών στρατιωτικών σε τουρκικό έδαφος.

«Σας καλούμε να ενισχύσετε τη δέσμευση των ΗΠΑ απέναντι στις συμμαχίες και τις συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο και να κάνετε σαφές ότι οι απειλές κατά της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ είναι απαράδεκτες», αναφέρει ο κ. Λαρυγγάκης, ζητώντας μια «αποφασιστική και δημόσια απάντηση» από την Ουάσινγκτον.

Το AHI αναφέρεται επίσης στις τουρκικές διεκδικήσεις βάσει του δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας», οι οποίες, όπως επισημαίνεται, κλιμακώνουν την ένταση, υπονομεύουν τις αμερικανικές πρωτοβουλίες στην περιοχή και καθυστερούν ενεργειακά έργα στα οποία συμμετέχουν αμερικανικές εταιρείες. Σημειώνεται ακόμη ότι η Τουρκία έχει επιχειρήσει να πλήξει την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας και ΗΠΑ-Κύπρου, εκτοξεύοντας επικρίσεις για τις αμερικανικές βάσεις στην Κρήτη και αντιδρώντας σε εμβάθυνση συνεργασίας με τη Λευκωσία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συνεχιζόμενη, εδώ και 51 χρόνια, παράνομη κατοχή κυπριακού εδάφους από τουρκικά στρατεύματα. Σύμφωνα με την επιστολή, η χρήση αμερικανικών όπλων στην κατεχόμενη περιοχή παραβιάζει τον Νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων των ΗΠΑ, ο οποίος επιτρέπει την αξιοποίησή τους μόνο για σκοπούς νόμιμης αυτοάμυνας.

