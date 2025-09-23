Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι προτίθεται να θέσει προς συζήτηση το θέμα της απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη συνάντηση που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 25 Σεπτεμβρίου.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Special Report του Fox News, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Άγκυρα αναμένει «να πράξει και η Αμερική το σωστό», τόσο σε σχέση με τα F-35 όσο και με την αγορά F-16, καθώς και τη συνέχιση της συνεργασίας για την παραγωγή και τη συντήρησή τους.

«Θα διαπραγματευτούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Περιμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν το σωστό για την Τουρκία, τόσο για τα F-35 όσο και για τα F-16», είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Fox News: Do you see Hamas as a terrorist organization?



Turkish President Erdogan: I don't see Hamas as a terrorist organization. I see it as a resistance group.pic.twitter.com/UvxUKB4YZY — Clash Report (@clashreport) September 22, 2025

Υπογράμμισε την επιθυμία της χώρας του να ενισχύσει την αμυντική της συνεργασία με τις ΗΠΑ παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν από την αγορά του ρωσικού συστήματος πυραυλικής άμυνας S-400.

Η Τουρκία έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση των ΗΠΑ να αποκλείσουν τη χώρα από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του S-400, γεγονός που έχει δημιουργήσει ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών και έχει εγείρει ανησυχίες για την αποσταθεροποίηση της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

«Ομάδα αντίστασης η Χαμάς και όχι τρομοκρατική οργάνωση – Στη Γάζα γίνεται γενοκτονία»

Ο Ερντογάν επανέφερε τη θέση του για το ζήτημα της Παλαιστίνης και την κατάσταση στη Γάζα, καταγγέλλοντας το Ισραήλ για «γενοκτονία». Στη συνέντευξη ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τη Χαμάς «ομάδα αντίστασης» και όχι τρομοκρατική οργάνωση, προσθέτοντας ότι «χρησιμοποιούν ό,τι έχουν για να αμυνθούν».

Turkish President Erdogan to Fox News:



What is happening in Gaza is a genocide. And this genocide is caused by Netanyahu.



Netanyahu mercilessly killed tens of thousands with this genocide.pic.twitter.com/8NpOu3ljRm September 22, 2025

«Το τι συμβαίνει στη Γάζα είναι γενοκτονία. Ο Νετανιάχου είναι υπεύθυνος για τη δολοφονία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε αυτή τη γενοκτονία», υποστήριξε ο Ερντογάν, εντείνοντας τη σύγκρουση με το Ισραήλ και προκαλώντας αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο.

Η επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα αναμένεται να φέρει και άλλες σφοδρές διαπραγματεύσεις σχετικά με τα αμυντικά ζητήματα και τις διπλωματικές σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από την Αθήνα.

iefimerida.gr