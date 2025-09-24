Σχεδόν 2 εκατ. κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στη νότια Κίνα, καθώς ο τυφώνας Ραγκάσα, ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας του έτους παγκοσμίως, πλήττει μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες ακτές. Ήδη έχει προκαλέσει θανατηφόρες πλημμύρες στην Ταϊβάν, ενώ το Χονγκ Κονγκ και τμήματα της περιοχής παραμένουν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, με σχολεία και επιχειρήσεις να κλείνουν σε τουλάχιστον δέκα πόλεις.
Η μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας εκτιμά ότι ο τυφώνας θα πλήξει την επαρχία Γκουανγκντόνγκ το απόγευμα ή το βράδυ της Τετάρτης ως ισχυρός τυφώνας, πριν κινηθεί κατά μήκος των νοτίων ακτών, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις σε σχεδόν δώδεκα επαρχίες και στη συνέχεια κατευθυνθεί προς το Βιετνάμ.
Από το πρωί της Τετάρτης, θυελλώδεις άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές σαρώνουν το Χονγκ Κονγκ. Τα πέντε μεγαλύτερα αεροδρόμια της περιοχής —Χονγκ Κονγκ, Γκουανγκζού, Σενζέν, Μακάο και Ζουχάι— κατέγραψαν πάνω από 5.000 ακυρώσεις πτήσεων την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ στο Σενζέν διακόπηκαν οι γραμμές του μετρό.
Στο Χονγκ Κονγκ και το γειτονικό Μακάο έχουν κλείσει τα σχολεία. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν καταφύγει σε υπόγειες εγκαταστάσεις, ενώ σωστικά συνεργεία με φουσκωτές βάρκες επιχειρούν σε πλημμυρισμένους δρόμους για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στο Μακάο, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε πλημμυρισμένες περιοχές για λόγους ασφαλείας.
Σοκαριστικά βίντεο από το Χονγκ Κονγκ καταγράφουν τη στιγμή που ένα τεράστιο κύμα εισβάλλει με ορμή σε ξενοδοχείο, σπάζοντας τις γυάλινες πόρτες του.
Νεκροί σε Ταϊβάν και Φιλιππίνες
Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη περίπου 30 άλλων αγνοείται μετά την κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό ανάχωμα ποταμού και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην ανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Η κατολίσθηση έγινε χθες Τρίτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) που έπληξε το νησί προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.
Στην Ταϊβάν, από τις καταρρακτώδεις βροχές την Τρίτη υπερχείλισε φράγμα αποθήκευσης υδάτων σε λίμνη στην κοινότητα Γκουανγκφού στην κομητεία Χουαλιέν , στα ανατολικά της νησιωτικής χώρας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει γέφυρα και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι της περιοχής.
‘Το νερό χτύπησε σαν «τσουνάμι»’, δήλωσε κάτοικος του Γκουανγκφού, ο οποίος κατάφερε να σωθεί ανεβαίνοντας στον δεύτερο όροφο κτιρίου.
Περισσότεροι από τους μισούς περίπου 12.000 κατοίκους της Γκουανγκφού αναζήτησαν ασφάλεια σε ψηλότερα σημεία ή στους επάνω ορόφους των σπιτιών τους. Πολλοί κάτοικοι ισχυρίστηκαν ότι οι εντολές εκκένωσης ήταν ανεπαρκείς.
Στο Χονγκ Κονγκ και το κοντινό Μακάο έχουν κλείσει τα σχολεία. Εκατοντάδες άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο σε υπόγειες εγκαταστάσεις και στις δύο πόλεις
Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χάθηκε η επαφή με τουλάχιστον 17 άλλους στην κωμόπολη, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες.
Τουλάχιστον 10 θάνατοι αναφέρθηκαν στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένων επτά ψαράδων που πνίγηκαν όταν τα τεράστια κύματα και οι σφοδροί άνεμοι αναποδογύρισαν το σκάφος τους τη Δευτέρα στα ανοικτά της πόλης Σάντα Άνα στη βόρεια επαρχία Καγκαγιάν. Άλλοι πέντε ψαράδες παραμένουν αγνοούμενοι, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.
Παρέμβαση του στρατού
Περιοχές σε ολόκληρη την Ταϊβάν έχουν στείλει ομάδες διάσωσης στο Χουαλιέν, με τον στρατό να στέλνει 340 στρατιώτες για να βοηθήσουν.
Στο Γκουανγκφού, στρατιώτες που επιχειρούσαν από ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού για να αποφύγουν την πυκνή λάσπη στους δρόμους πήγαν από πόρτα σε πόρτα μοιράζοντας νερό και φαγητό.
«Οταν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις, η κεντρική και η τοπική κυβέρνηση είπαν ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να εκκενώσουν κάθετα, αλλά αυτό που αντιμετωπίζαμε δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να λύσει η “κάθετη εκκένωση”», είπε, η δημοτική σύμβουλος της Χουαλιέν αναφερόμενη στις οδηγίες προς τους ανθρώπους να κατευθυνθούν στους υψηλότερους ορόφους.
Περίπου 5.200 άνθρωποι, ή περίπου το 60% του πληθυσμού του Γκουανγκφού, αναζήτησαν καταφύγιο στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους, ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους έφυγαν για να μείνουν με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.
Η κυβέρνηση εκτίμησε ότι η λίμνη-φράγμα περιείχε 91 εκατ. τόνους νερού, αρκετό για να γεμίσει περίπου 36.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων και το ισοδύναμο μιας μεγάλης δεξαμενής στη νότια Ταϊβάν.
Η λίμνη υπερχείλισε απελευθερώνοντας περίπου 60 εκατ. τόνους νερού, ανέφερε η κυβέρνηση.
Ο τυφώνας έφερε περίπου 70 εκατοστά βροχής στα ανατολικά της Ταϊβάν, αν και η πυκνοκατοικημένη δυτική ακτή, όπου βρίσκεται η κρίσιμη βιομηχανία ημιαγωγών, δεν επηρεάστηκε.