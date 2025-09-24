Σχεδόν 2 εκατ. κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους στη νότια Κίνα, καθώς ο τυφώνας Ραγκάσα, ο ισχυρότερος τροπικός κυκλώνας του έτους παγκοσμίως, πλήττει μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες ακτές. Ήδη έχει προκαλέσει θανατηφόρες πλημμύρες στην Ταϊβάν, ενώ το Χονγκ Κονγκ και τμήματα της περιοχής παραμένουν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, με σχολεία και επιχειρήσεις να κλείνουν σε τουλάχιστον δέκα πόλεις.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Κίνας εκτιμά ότι ο τυφώνας θα πλήξει την επαρχία Γκουανγκντόνγκ το απόγευμα ή το βράδυ της Τετάρτης ως ισχυρός τυφώνας, πριν κινηθεί κατά μήκος των νοτίων ακτών, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις σε σχεδόν δώδεκα επαρχίες και στη συνέχεια κατευθυνθεί προς το Βιετνάμ.

Ο τυφώνας Ραγκάσα χτυπά το Χονγκ Κονγκ

Από το πρωί της Τετάρτης, θυελλώδεις άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές σαρώνουν το Χονγκ Κονγκ. Τα πέντε μεγαλύτερα αεροδρόμια της περιοχής —Χονγκ Κονγκ, Γκουανγκζού, Σενζέν, Μακάο και Ζουχάι— κατέγραψαν πάνω από 5.000 ακυρώσεις πτήσεων την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ στο Σενζέν διακόπηκαν οι γραμμές του μετρό.

Στο Χονγκ Κονγκ και το γειτονικό Μακάο έχουν κλείσει τα σχολεία. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν καταφύγει σε υπόγειες εγκαταστάσεις, ενώ σωστικά συνεργεία με φουσκωτές βάρκες επιχειρούν σε πλημμυρισμένους δρόμους για τον απεγκλωβισμό πολιτών. Στο Μακάο, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε πλημμυρισμένες περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Πλημμύρες στο Χονγκ Κονγκ

Hong Kong shuts schools and cancels flights as Super Typhoon Ragasa approaches with a force officials warn will be among the most destructive in the city's recent historyhttps://t.co/gQA4hgHRxO pic.twitter.com/gjeTmgHiK6 September 23, 2025

This morning in Hong Kong. This was how Hua Jia Sha Typhoon / #TyphoonRagasa looked like. The wind blew really strong 😱. It was really noisy as well.



🎥: Alan:) pic.twitter.com/EZ0UAXEeky — Vina Verde🎙️🎧🎸 || streaming MORNING COFFEE ☕ (@vinaverdemusic) September 24, 2025

Σοκαριστικά βίντεο από το Χονγκ Κονγκ καταγράφουν τη στιγμή που ένα τεράστιο κύμα εισβάλλει με ορμή σε ξενοδοχείο, σπάζοντας τις γυάλινες πόρτες του.

香港海洋公園富麗敦酒店

The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong#樺加沙 pic.twitter.com/7iiMtkyQYW — 香港/中國新聞（AI論政）-小豬 (@hk2019freehk) September 24, 2025

Νεκροί σε Ταϊβάν και Φιλιππίνες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και η τύχη περίπου 30 άλλων αγνοείται μετά την κατολίσθηση που κατέστρεψε φυσικό ανάχωμα ποταμού και τις πλημμύρες που προκλήθηκαν στην ανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο τυφώνας Ραγκάσα χτυπά την Ταϊβάν

Η κατολίσθηση έγινε χθες Τρίτη καθώς ο υπερτυφώνας Ραγκάσα (ή Νάντο) που έπληξε το νησί προκάλεσε την υπερχείλιση ποταμού, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες πλημμύρες και να εγκλωβιστούν εκατοντάδες κάτοικοι στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν.

Words can’t capture the scale of what’s unfolding right now in Guangfu Township, Hualien County, Taiwan. 🇹🇼🚨



The Mataian Creek landslide lake has overflowed, destroying the Mataian Bridge and flooding large parts of the area. pic.twitter.com/sCJdDiLxgK — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 23, 2025

Στην Ταϊβάν, από τις καταρρακτώδεις βροχές την Τρίτη υπερχείλισε φράγμα αποθήκευσης υδάτων σε λίμνη στην κοινότητα Γκουανγκφού στην κομητεία Χουαλιέν , στα ανατολικά της νησιωτικής χώρας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει γέφυρα και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι της περιοχής.

‘Το νερό χτύπησε σαν «τσουνάμι»’, δήλωσε κάτοικος του Γκουανγκφού, ο οποίος κατάφερε να σωθεί ανεβαίνοντας στον δεύτερο όροφο κτιρίου.

Super Typhoon Ragasa brought a severe storm surge to the Pearl River Estuary in Guangdong, flooding the coastal areas of Zhuhai's Gaolan Island！ pic.twitter.com/b2kpgp0Ilt — Jim (@yangyubin1998) September 24, 2025

Περισσότεροι από τους μισούς περίπου 12.000 κατοίκους της Γκουανγκφού αναζήτησαν ασφάλεια σε ψηλότερα σημεία ή στους επάνω ορόφους των σπιτιών τους. Πολλοί κάτοικοι ισχυρίστηκαν ότι οι εντολές εκκένωσης ήταν ανεπαρκείς.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χάθηκε η επαφή με τουλάχιστον 17 άλλους στην κωμόπολη, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες.

Τουλάχιστον 10 θάνατοι αναφέρθηκαν στις Φιλιππίνες, συμπεριλαμβανομένων επτά ψαράδων που πνίγηκαν όταν τα τεράστια κύματα και οι σφοδροί άνεμοι αναποδογύρισαν το σκάφος τους τη Δευτέρα στα ανοικτά της πόλης Σάντα Άνα στη βόρεια επαρχία Καγκαγιάν. Άλλοι πέντε ψαράδες παραμένουν αγνοούμενοι, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Παρέμβαση του στρατού

Περιοχές σε ολόκληρη την Ταϊβάν έχουν στείλει ομάδες διάσωσης στο Χουαλιέν, με τον στρατό να στέλνει 340 στρατιώτες για να βοηθήσουν.

Στο Γκουανγκφού, στρατιώτες που επιχειρούσαν από ένα τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού για να αποφύγουν την πυκνή λάσπη στους δρόμους πήγαν από πόρτα σε πόρτα μοιράζοντας νερό και φαγητό.

Στην Ταϊβάν στρατιώτες με τεθωρακισμένο όχημα μοιράζουν νερό και φαγητό

«Οταν εκδόθηκαν προειδοποιήσεις, η κεντρική και η τοπική κυβέρνηση είπαν ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να εκκενώσουν κάθετα, αλλά αυτό που αντιμετωπίζαμε δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να λύσει η “κάθετη εκκένωση”», είπε, η δημοτική σύμβουλος της Χουαλιέν αναφερόμενη στις οδηγίες προς τους ανθρώπους να κατευθυνθούν στους υψηλότερους ορόφους.

Περίπου 5.200 άνθρωποι, ή περίπου το 60% του πληθυσμού του Γκουανγκφού, αναζήτησαν καταφύγιο στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους, ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους έφυγαν για να μείνουν με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Η κυβέρνηση εκτίμησε ότι η λίμνη-φράγμα περιείχε 91 εκατ. τόνους νερού, αρκετό για να γεμίσει περίπου 36.000 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων και το ισοδύναμο μιας μεγάλης δεξαμενής στη νότια Ταϊβάν.

Η λίμνη υπερχείλισε απελευθερώνοντας περίπου 60 εκατ. τόνους νερού, ανέφερε η κυβέρνηση.

Ο τυφώνας έφερε περίπου 70 εκατοστά βροχής στα ανατολικά της Ταϊβάν, αν και η πυκνοκατοικημένη δυτική ακτή, όπου βρίσκεται η κρίσιμη βιομηχανία ημιαγωγών, δεν επηρεάστηκε.

