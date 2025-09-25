Επτά βουδιστές μοναχοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά, σε δυστύχημα με τελεφερίκ το βράδυ της Τετάρτης στη Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έσπασε το καλώδιο της καμπίνας που μετέφερε τους μοναχούς στο μοναστήρι της Να Ουγιάνα, σε δασική περιοχή περίπου 130 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κολόμπο.

Seven Buddhist monks reported dead after a cable car carrying 13 monks breaks from the cable & falls down at Na Uyana Forest Monastery in Pansiyagama, Melsiripura.#lka #SriLanka #NaUyana #Monastery pic.twitter.com/N89aiqWAo9 September 24, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην καμπίνα επέβαιναν 13 μοναχοί. Επτά ανασύρθηκαν νεκροί, τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ δύο υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται μοναχοί από την Ινδία, τη Ρωσία και τη Ρουμανία.

Το μοναστήρι της Να Ουγιάνα αποτελεί σημαντικό θρησκευτικό προορισμό για βουδιστές προσκυνητές, προσελκύοντας επισκέπτες από όλο τον κόσμο.