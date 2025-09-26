Δύο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν την Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε Αλαμπάμα και Τέξας, με δύο διαφορετικές μεθόδους, προκαλώντας νέα συζήτηση γύρω από την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Στην Αλαμπάμα, ο 50χρονος Τζέφρι Γουέστ εκτελέστηκε μέσω εισπνοής αζώτου, μιας μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2024 και έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς του ΟΗΕ ως μορφή βασανιστηρίου. Ο Γουέστ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της Μάργκαρετ Μπέρι, κατά τη διάρκεια ληστείας σε πρατήριο καυσίμων το 1997. Μέχρι σήμερα, έξι εκτελέσεις θανατοποινιτών έχουν πραγματοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο, όλες στις ΗΠΑ.

Στο Τέξας, ο 35χρονος Μπλέιν Μάιλαμ εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της 13 μηνών Αμόρα, κόρης της συντρόφου του, το 2008. Ο Μάιλαμ και η σύντροφός του είχαν ισχυριστεί αρχικά ότι βρήκαν το βρέφος νεκρό, αργότερα όμως ομολόγησαν πως το υπέβαλαν σε «εξορκισμό» επειδή πίστευαν ότι ήταν δαιμονισμένο. Η ιατροδικαστική έκθεση κατέδειξε ότι το κοριτσάκι είχε πολλαπλά κατάγματα και ίχνη από δαγκωματιές. Ο Μάιλαμ είχε εμφανιστεί στη σειρά ντοκιμαντέρ «On Death Row» του Βέρνερ Χέρτσογκ το 2012-2013.

Από τις αρχές του 2025, έχουν πραγματοποιηθεί 33 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες: 27 με θανατηφόρες ενέσεις, τέσσερις με εισπνοή αζώτου και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα, αμφότερες στη Νότια Καρολίνα.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, ενώ σε άλλες τρεις – Καλιφόρνια, Όρεγκον και Πενσιλβάνια – ισχύει μορατόριουμ με απόφαση των κυβερνητών.

