Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 400.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις Φιλιππίνες, μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι που σάρωσε το νότιο τμήμα του Λουσόν.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πολιτικής προστασίας στην περιοχή Μπίκολ, Κλαούντιο Γιουγκότ, οι θάνατοι σημειώθηκαν όταν κατέρρευσαν τοίχοι και ξεριζώθηκαν δέντρα στη διάρκεια της καταιγίδας.

STORM AFTERMATH. Severe Tropical Storm #OpongPH knocked out power in Masbate City's homes and business establishments when it lashed through Masbate province. Video taken Friday (Sept. 26, 2025) morning shows toppled electric posts, some flattened homes and blown off roofs. |… pic.twitter.com/SfkAw10KEk September 26, 2025

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από το AFP δείχνουν πλημμυρισμένους δρόμους στις κεντρικές Φιλιππίνες, με κατοίκους να μετακινούνται με βάρκες ή περπατώντας μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τη μέση.

Οι Αρχές εξακολουθούν να διαχειρίζονται τις συνέπειες και του τυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος χτύπησε νωρίτερα το βόρειο άκρο της χώρας προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων και τον εκτοπισμό χιλιάδων.

PRAYING FOR EVERYONE’S SAFETY



Naobserbahan ang mamula-mulang kalangitan sa Calbayog, Samar ngayong Biyernes ng umaga, September 26.



Dala ito ng kaulapang dulot ng Bagyong #OpongPH.



Ayon sa 5 a.m. update ng DOST-PAGASA, nakataas ang Signal No. 3 sa lungsod.



📸: Radyo… pic.twitter.com/ZgNIUHbNoR September 25, 2025

Η διπλή καταστροφή έρχεται σε μια περίοδο που η κοινή γνώμη στη χώρα είναι ήδη εξοργισμένη από αποκαλύψεις για ανύπαρκτα αντιπλημμυρικά έργα, που φέρεται να κόστισαν στους φορολογούμενους δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Φιλιππίνες πλήττονται ετησίως από περίπου 20 τυφώνες και καταιγίδες, με τις πιο φτωχές περιοχές να υφίστανται τα μεγαλύτερα πλήγματα. Ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση τέτοιων ακραίων καιρικών φαινομένων.

Protothema.gr