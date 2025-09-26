Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία ύψους 25 δισ. δολαρίων με τη ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η συμφωνία υπογράφηκε στη Μόσχα από τον επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, και τον ανώτατο αξιωματούχο του Ιράν για θέματα πυρηνικής ενέργειας και αντιπρόεδρο της χώρας, Μοχαμάντ Εσλάμι. Η Rosatom χαρακτήρισε το έργο «στρατηγικό».

Προηγήθηκε την Τετάρτη ανακοίνωση της Rosatom για υπογραφή μνημονίου συνεννόησης που αφορούσε την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών, χωρίς να διευκρινιστεί ο αριθμός τους.

Ο Εσλάμι είχε δηλώσει νωρίτερα στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι το σχέδιο της Τεχεράνης προβλέπει την κατασκευή συνολικά οκτώ πυρηνικών σταθμών, με στόχο την παραγωγή 20 GW πυρηνικής ενέργειας έως το 2040.

