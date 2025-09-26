Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, πρότεινε την Παρασκευή την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στο ανατολικό τμήμα της χώρας του, το οποίο θα μπορούσε να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η πρόταση τέθηκε στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Κρεμλίνο. «Εάν ληφθεί απόφαση, θα ξεκινήσουμε άμεσα να χτίζουμε νέα ενεργειακή μονάδα ή νέο σταθμό εάν υπάρχει ανάγκη (για ηλεκτρισμό) στη δυτική Ρωσία και τις απελευθερωμένες περιοχές», είπε ο Λουκασένκο, υιοθετώντας τη φρασεολογία της Μόσχας για τα ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί.

Ο Πούτιν απάντησε ότι η χρηματοδότηση «δεν αποτελεί ζήτημα», υπογραμμίζοντας ότι εφόσον υπάρχει καταναλωτής που θα πληρώνει το απαιτούμενο τίμημα, «δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα».

Η πρόταση αυτή αναδεικνύει τους στενούς δεσμούς των δύο ηγετών, την ώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εφαρμόζει μια στρατηγική παροχής κινήτρων στον Λουκασένκο, με στόχο την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και τη βελτίωση των σχέσεων της Λευκορωσίας με τη Δύση.

Η Λευκορωσία παραμένει ένας από τους πιο στενούς συμμάχους της Ρωσίας και έχει στηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία, επιτρέποντας το 2022 τη χρήση του εδάφους της από τις ρωσικές δυνάμεις για την εισβολή. Ο Πούτιν συναντά τον Λουκασένκο συχνότερα από οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη.

ΚΥΠΕ