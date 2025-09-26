Περίπου 260 άτομα συνελήφθησαν σε 14 αφρικανικές χώρες στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης κατά διαδικτυακών απατών, που συντόνισε η Interpol με χρηματοδότηση από τη Βρετανία. Στόχος ήταν εγκληματικά δίκτυα που μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακών πλατφορμών αποσπούσαν χρήματα από θύματα, κυρίως με απάτες ερωτικού χαρακτήρα και εκβίαση μέσω άσεμνων εικόνων.

Η Interpol υπολογίζει ότι τα θύματα –περισσότερα από 1.400 σε χώρες όπως η Γκάνα, η Κένυα και η Αγκόλα– έχασαν συνολικά σχεδόν 2,8 εκατ. δολάρια. Αν και οι ηλικίες των θυμάτων ποικίλλουν, οι αρχές τονίζουν ότι τέτοιου είδους απάτες πλήττουν συχνότερα ηλικιωμένους.

Κρούσματα σε διάφορες χώρες

Γκάνα : Συνελήφθησαν 68 ύποπτοι, κατασχέθηκαν 835 συσκευές και ταυτοποιήθηκαν 108 θύματα. Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν 70.000 δολάρια από τις συνολικές απώλειες, που εκτιμώνται σε 450.000 δολάρια. Οι απατεώνες βιντεοσκοπούσαν κρυφά ερωτικές συνομιλίες και εκβίαζαν τα θύματα.

: Συνελήφθησαν 68 ύποπτοι, κατασχέθηκαν 835 συσκευές και ταυτοποιήθηκαν 108 θύματα. Οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν 70.000 δολάρια από τις συνολικές απώλειες, που εκτιμώνται σε 450.000 δολάρια. Οι απατεώνες βιντεοσκοπούσαν κρυφά ερωτικές συνομιλίες και εκβίαζαν τα θύματα. Σενεγάλη : Συνελήφθησαν 22 ύποπτοι και αποκαλύφθηκε δίκτυο που υποδυόταν διασημότητες, εξαπατώντας 120 ανθρώπους και αποσπώντας περίπου 34.000 δολάρια.

: Συνελήφθησαν 22 ύποπτοι και αποκαλύφθηκε δίκτυο που υποδυόταν διασημότητες, εξαπατώντας 120 ανθρώπους και αποσπώντας περίπου 34.000 δολάρια. Ακτή Ελεφαντοστού: Η αστυνομία συνέλαβε 24 άτομα και εντόπισε 809 θύματα. Οι δράστες δημιουργούσαν ψεύτικα προφίλ και απαιτούσαν λύτρα για να μην εκθέσουν δημόσια άσεμνες εικόνες.

Ευρεία συμμετοχή

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ακόμη οι χώρες: Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Γκάμπια, Γουινέα, Κένυα, Νιγηρία, Ρουάντα, Νότια Αφρική, Ουγκάντα και Ζάμπια.

Η μεγάλη αυτή επιχείρηση αποκαλύπτει την έκταση του οργανωμένου ψηφιακού εγκλήματος και την ανάγκη για διεθνή συνεργασία στην αντιμετώπιση τέτοιων δικτύων εκβιαστών.

protothema.gr