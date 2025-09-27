Ο αριθμός των θυμάτων από θανατηφόρες δηλητηριάσεις λόγω κατανάλωσης νοθευμένου αλκοόλ στη βορειοδυτική Ρωσία ξεπέρασε τους 25 νεκρούς από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας, η οποία αναλαμβάνει τις σημαντικότερες έρευνες της χώρας, οι νεκροψίες σε έξι ανθρώπους που εντοπίστηκαν νεκροί μεταξύ 10 και 17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Βολοσόβσκι, έδειξαν αυξημένα ή θανατηφόρα επίπεδα μεθανόλης.

Ήδη από χθες, οι αρχές είχαν αναφέρει 19 νεκρούς στην περιοχή Σλαντσέβσκι.

Οι ερευνητές ανακοίνωσαν τη σύλληψη τριών υπόπτων, ανάμεσά τους δύο άνδρες ηλικίας 60 και 70 ετών, που φέρονται να πούλησαν το νοθευμένο αλκοόλ στα θύματα. Οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

protothema.gr