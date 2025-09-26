Τραγωδία σημειώθηκε στη βορειοδυτική Ρωσία, όπου τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ. Άλλα τρία άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές.

Ένας κάτοικος της πόλης Γκόστιτσι, κοντά στα σύνορα με την Εσθονία, συνελήφθη ως ύποπτος για πώληση αλκοόλ σε συγχωριανούς του, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου του υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόβλημα η κατανάλωση νοθευμένου και σπιτικού αλκοόλ στη Ρωσία

Σύμφωνα με το Reuters, κανάλι στο Telegram ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 12 και ότι η σύζυγος του λαθρέμπορου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, αφού δοκίμασε το προϊόν του συζύγου της, χωρίς οι συγκεκριμένες πληροφορίες να έχουν επιβεβαιωθεί.

Η Ρωσία ενέτεινε τους ελέγχους στην παραγωγή και πώληση αλκοόλ, μετά τον θάνατο 77 ατόμων στη Σιβηρία από την κατανάλωση φθηνού παράνομου αλκοόλ το 2016, αλλά η κατανάλωση σπιτικού αλκοόλ παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα.

Τον Ιούνιο του 2023, τουλάχιστον 30 άτομα πέθαναν σε πολλές περιοχές της δυτικής Ρωσίας μετά από κατανάλωση νοθευμένου μηλίτη.

Εμπειρογνώμονες του κλάδου αναφέρουν ότι η αύξηση των τιμών λιανικής πώλησης του αλκοόλ και οι αυξανόμενοι περιφερειακοί περιορισμοί στην πώλησή του έχουν οδηγήσει ορισμένα άτομα να στραφούν σε σπιτικά ποτά, με μερικές φορές θανατηφόρες συνέπειες.

